Dự án Nhà Vệ Sinh Học Đường năm thứ 4 - Orion Food Vina tiếp tục mang 'Tình' lan tỏa đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Ngày 06/03/2026 vừa qua, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (OFV) phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và trao tặng 03 công trình nhà vệ sinh học đường tại Trường Tiểu học Đại Điền, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long, trong khuôn khổ Dự án Nhà Vệ Sinh Học Đường năm thứ 4 (2023-2026).

Theo đó, đầu năm 2026, Orion Vina tiếp tục tiến hành xây mới, cải tạo & trao tặng 03 công trình nhà vệ sinh học đường tại Tỉnh Vĩnh Long bao gồm: Trường Tiểu học Đại Điền, Trường Tiểu học Thừa Đức và Trường Tiểu học - THCS Đa Phước Hội, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh và môi trường học tập cho gần 1.300 học sinh đang theo học tại các điểm trường.

Tổng Giám Đốc và Giám đốc Khối Quản trị Kinh doanh Orion Vina tham gia Lễ khánh thành và trao tặng dự án nhà vệ sinh học đường tại 03 điểm trường tỉnh Vĩnh Long

Các em học sinh hào hứng và rạng rỡ khi nhận những phần quà từ Orion Vina

Buổi lễ khánh thành và trao tặng công trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong khuôn khổ chương trình, 08 xe đạp và 40 suất học bổng đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng với nhiều phần quà bánh khác dành cho toàn thể học sinh tại 03 điểm trường. Những món quà nhỏ đậm “Tình Orion” được trao không chỉ là một dấu ấn đẹp, mà còn mang theo niềm tin tiếp thêm niềm vui, động lực đến các em học sinh trên con đường học tập và phát triển tương lai.

Đặc biệt, tại chương trình, Orion Vina cũng vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương, ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ an sinh xã hội và phát triển cộng đồng tại địa phương.

Đại diện UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho Orion Vina

Dự án Nhà Vệ Sinh Học Đường là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Orion Vina nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh tại các trường học, đặc biệt ở những khu vực còn hạn chế về cơ sở hạ tầng. Bên cạnh việc xây mới và cải tạo các công trình nhà vệ sinh đạt chuẩn, dự án còn chú trọng nâng cao nhận thức cho học sinh về vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tuyên truyền trực quan tại trường học.

Cụ thể, tại các điểm trường, Orion Vina đã lắp đặt các bảng biểu tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường và phòng chống xâm hại trẻ em, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách dễ hiểu và gần gũi. Đồng thời, các mô hình “nhà tái chế rác thải” và “sân chơi làm từ vật liệu tái chế” cũng được triển khai nhằm khuyến khích học sinh hình thành thói quen sống xanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Triển khai từ tháng 12/2022, đến nay dự án đã hoàn thành 15 công trình nhà vệ sinh học đường tại TP.HCM, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học, dự án còn giúp học sinh hình thành thói quen vệ sinh cá nhân và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe.

Với những nỗ lực bền bỉ trong các hoạt động cộng đồng, Orion Vina kỳ vọng các công trình được trao tặng không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt học đường mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh tự tin học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.