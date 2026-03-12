TPHCM chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy 'bình dân học vụ số'

TPO - TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trong đó dữ liệu được xác định là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân vẫn gặp khó khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặt ra yêu cầu phải thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “bình dân học vụ số”.

Dữ liệu là “trái tim” của chuyển đổi số

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 12/3, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cho biết, thành phố đã triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung, đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển chính quyền số và các ứng dụng đô thị thông minh.

Trên cơ sở này, thành phố đang phối hợp với Công an TP.HCM và các sở, ngành tiến hành rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý cũng như cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Võ Thị Trung Trinh cung cấp thông tin về chiến dịch chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM tại buổi họp báo

Bà Trinh cho biết, các nhóm dữ liệu được ưu tiên tập trung gồm dữ liệu phục vụ quản lý đô thị, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự, cũng như các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân như giáo dục, y tế và thủ tục hành chính. Một trong những ứng dụng cụ thể của việc khai thác dữ liệu là hỗ trợ lãnh đạo thành phố ra quyết định trong quy hoạch và phát triển hạ tầng xã hội.

Theo bà Trinh, từ phản ánh của cử tri về tình trạng thiếu trường lớp tại một số khu vực, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu dựa trên các nguồn dữ liệu dân cư, dữ liệu giáo dục và dữ liệu quy hoạch.

Từ hệ thống này, thành phố có thể xác định cụ thể tại từng địa bàn có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu trường học, mật độ dân số ra sao, từ đó dự báo nhu cầu trường lớp trong 3–5 năm tới để có kế hoạch đầu tư phù hợp.

“Việc sử dụng dữ liệu giúp thành phố có cái nhìn toàn diện hơn, hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên thông tin cụ thể, thay vì chỉ dựa vào ước tính” - bà Trinh cho biết.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung xây dựng các nhóm dữ liệu phục vụ quản lý giao thông và an toàn đô thị, như xác định các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, vị trí có nguy cơ tai nạn giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bến thủy nội địa… Những dữ liệu này sẽ được định vị trên nền bản đồ số của thành phố, tạo cơ sở để triển khai các giải pháp điều hành giao thông hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh “bình dân học vụ số”

Mặc dù chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, nhưng thực tế cho thấy việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn đối với một bộ phận người dân. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về vấn đề này, bà Võ Thị Trung Trinh nhìn nhận, người dân vẫn gặp trở ngại khi thực hiện một số thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến.

Theo bà, chuyển đổi số không chỉ là việc xây dựng hệ thống công nghệ mà còn là quá trình thay đổi toàn diện phương thức cung cấp dịch vụ công. Trước đây, người dân trực tiếp đến cơ quan hành chính để nộp hồ sơ giấy, nhưng khi chuyển sang môi trường số, mọi thao tác đều được thực hiện trên các nền tảng trực tuyến.

Lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM kêu gọi người dân tích cực tham gia chương trình "bình dân học vụ số"

Để quá trình này vận hành hiệu quả, theo bà Trinh cần đảm bảo đồng bộ ba yếu tố quan trọng, gồm hạ tầng số, nguồn nhân lực số và kỹ năng số của người dân. “Hạ tầng phải sẵn sàng, cán bộ công chức phải thành thạo các hệ thống số, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là người dân – những người trực tiếp sử dụng dịch vụ” - bà Trinh nhấn mạnh.

Theo thống kê từ hệ thống tổng đài tiếp nhận phản ánh kiến nghị 1022 của TP.HCM, khoảng 30% câu hỏi của người dân liên quan đến những khó khăn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhiều trường hợp người dân chưa quen thao tác trên các nền tảng số hoặc gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng các ứng dụng điện tử.

Trước thực tế này, TP.HCM xác định phong trào “bình dân học vụ số” là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng. Phong trào này hướng đến việc phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ cho người dân, giúp họ có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số của chính quyền một cách thuận lợi hơn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, các hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, cũng như kỹ năng thanh toán trực tuyến an toàn đang được triển khai tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

“Người dân hiện nay hầu hết đều có điện thoại thông minh, nhưng việc sử dụng thiết bị đó để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thì cần thêm quá trình hướng dẫn và hỗ trợ” - bà Trinh cho biết.