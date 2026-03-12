Hà Nội: 22 hộ bốc thăm đất tái định cư dự án đường Vành đai 4

TPO - 22 hộ bị thu hồi đất phục vụ công tác GPMB dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đủ điều kiện được bốc thăm giao đất tái định cư tại khu đất vị trí X1.

Ngày 12/3, UBND xã Hoài Đức cho biết, đã tổ chức bốc thăm ô đất tái định cư cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô, đoạn qua địa phận xã.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân tham gia bốc thăm theo 2 vòng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vòng thứ nhất, các hộ bốc thăm để xác định thứ tự vào bốc thăm ô đất. Vòng thứ hai, các hộ bốc thăm lựa chọn vị trí ô đất tái định cư.

Người dân xã Hoài Đức bốc thăm đất tái định cư

Kết quả bốc thăm được tổng hợp để xác định vị trí ô đất trên sơ đồ quy hoạch và ngoài thực địa.

Sau khi bốc thăm, các hộ sẽ được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức giao- nhận đất ngoài thực địa.

UBND xã Hoài Đức cho biết, trên địa bàn xã có 22 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao đất tái định cư tại khu đất vị trí X1.

UBND xã Hoài Đức cho biết, sau khi hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai 4, xã tập trung đẩy nhanh GPMB và xây dựng các dự án Đường ĐH02, Đường Liên khu vực 1; cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và hệ thống thoát nước Quốc lộ 32 đoạn từ Km13+850 đến Km17+100 qua địa bàn Hoài Đức. Đồng thời, xã cũng hoàn thiện thủ tục để khởi công Dự án Bệnh viện đa khoa Hoài Đức và Dự án Công viên trung tâm Hoài Đức; hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng Trường THPT Hoài Đức A.