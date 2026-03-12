Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: 22 hộ bốc thăm đất tái định cư dự án đường Vành đai 4

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 22 hộ bị thu hồi đất phục vụ công tác GPMB dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đủ điều kiện được bốc thăm giao đất tái định cư tại khu đất vị trí X1.

Ngày 12/3, UBND xã Hoài Đức cho biết, đã tổ chức bốc thăm ô đất tái định cư cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô, đoạn qua địa phận xã.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân tham gia bốc thăm theo 2 vòng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vòng thứ nhất, các hộ bốc thăm để xác định thứ tự vào bốc thăm ô đất. Vòng thứ hai, các hộ bốc thăm lựa chọn vị trí ô đất tái định cư.

3.jpg
Người dân xã Hoài Đức bốc thăm đất tái định cư

Kết quả bốc thăm được tổng hợp để xác định vị trí ô đất trên sơ đồ quy hoạch và ngoài thực địa.

Sau khi bốc thăm, các hộ sẽ được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức giao- nhận đất ngoài thực địa.

UBND xã Hoài Đức cho biết, trên địa bàn xã có 22 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao đất tái định cư tại khu đất vị trí X1.

UBND xã Hoài Đức cho biết, sau khi hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai 4, xã tập trung đẩy nhanh GPMB và xây dựng các dự án Đường ĐH02, Đường Liên khu vực 1; cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và hệ thống thoát nước Quốc lộ 32 đoạn từ Km13+850 đến Km17+100 qua địa bàn Hoài Đức. Đồng thời, xã cũng hoàn thiện thủ tục để khởi công Dự án Bệnh viện đa khoa Hoài Đức và Dự án Công viên trung tâm Hoài Đức; hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng Trường THPT Hoài Đức A.

Thanh Hiếu
#Tái định cư #Bốc thăm #Đường Vành đai 4 #Hà Nội #Xã Hoài Đức

Xem thêm

Cùng chuyên mục