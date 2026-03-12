Các xã vùng biên Tuyên Quang sẵn sàng cho 'Ngày hội non sông'

TPO - Dù điều kiện còn khó khăn, nhiều xã vùng biên của tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Không khí hướng về ngày hội lớn của toàn quốc đang lan tỏa rõ rệt.

Những ngày này, dọc các tuyến đường ở nhiều xã vùng biên của Tuyên Quang, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng.

Cách trung tâm tỉnh Tuyên Quang khoảng 300 km, xã Sủng Máng là địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hiện nay, các hoạt động tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ xã tổ chức được triển khai rộng khắp, bảo đảm dân chủ, tiết kiệm và an ninh, an toàn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Sủng Máng được tổ chức ngày 9/3, tại điểm bỏ phiếu số 2 các thôn Sủng Nhỉ A, Sủng Nhỉ B.

Xã Nấm Dẩn cách trung tâm tỉnh khoảng 200 km, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, phân bố rải rác trên sườn núi và các thung lũng nhỏ nên công tác bầu cử có nhiều khó khăn.

Ngày 10/3, đoàn công tác của xã do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại thôn Thống Nhất. Qua kiểm tra cho thấy, địa phương đã chủ động triển khai công tác theo kế hoạch.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã yêu cầu các thôn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, đồng thời tăng cường tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm tham gia bỏ phiếu.

Cách trung tâm tỉnh Tuyên Quang gần 400 km, xã Sà Phìn là địa bàn có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với địa hình núi đá cao.

Các điểm bỏ phiếu của xã Sà Phìn được trang trí trang trọng.

Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử vẫn được chính quyền và các tổ bầu cử triển khai nghiêm túc. Các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng theo đúng quy định; lực lượng tại chỗ tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian.

Tại xã Lũng Phìn, hoạt động chuẩn bị đã được triển khai với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, tạo không khí sôi nổi như ngày hội toàn dân.

UBND xã cũng tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm đặt hòm phiếu.

Danh sách và tiểu sử các ứng cử viên cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã và các nền tảng mạng xã hội, giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin.

Ở xã Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi. Hàng trăm lá cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc các tuyến đường chính, đường liên thôn và tại các điểm bỏ phiếu, tạo nên diện mạo trang trọng trước ngày hội lớn của toàn dân.

Đường trung tâm xã Lũng Cú﻿ rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử.

Tại xã Mèo Vạc, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai đồng bộ. Theo UBND xã, địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ bầu cử.

Địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức bầu cử, chuẩn bị máy tính, máy in và các thiết bị cần thiết phục vụ công tác cập nhật và quản lý dữ liệu cử tri.

Công tác rà soát danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt đối với các trường hợp có biến động như cử tri đi làm ăn xa, công dân kết hôn với người nước ngoài hoặc những trường hợp đã mất nhưng chưa cập nhật trong hệ thống quản lý dân cư.

Buổi tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa thôn Há Cá Thình, xã Mèo Vạc.

Theo lãnh đạo các địa phương, dù điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, song công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã vùng biên của tỉnh Tuyên Quang đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Từ bản làng xa xôi đến các trung tâm xã, không khí hướng về ngày hội bầu cử đang lan tỏa, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

