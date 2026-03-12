Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên hỗ trợ bệnh nhân nội trú tham gia bầu cử

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị hỗ trợ cử tri đang là bệnh nhân điều trị nội trú thực hiện quyền bầu cử, góp phần lan tỏa trách nhiệm và tinh thần xung kích trước ngày hội lớn của đất nước.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triển khai, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cử tri đang điều trị nội trú thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

z7613121633512-cb4bf89726ca1e693834a832c99d6299.jpg
z7613121759595-85f91f4e07ab85730e4b8f2c01e43a75.jpg
Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân nội trú và người nhà bệnh nhân đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, tuổi trẻ phường đã rà soát, đối chiếu, cập nhật danh sách cử tri, góp phần hạn chế tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri.

Các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện được rà soát, hướng dẫn thực hiện thủ tục thay đổi nơi bỏ phiếu, bảo đảm quyền tham gia bầu cử của công dân theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên các đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân nội trú và người nhà bệnh nhân đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an phường trực tiếp đến từng khoa, phòng để tuyên truyền, giải thích, hỗ trợ người bệnh thao tác trên ứng dụng, giúp thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

z7613121663007-365dd1cd5efb29d79b94092e178baf86.jpg
z7613121716850-ded9963959b7a1e4b4748fec75e2bb95.jpg
z7613121929472-53d84b1bf1ff4726a54a608c751b873f.jpg
Đoàn viên, thanh niên đến từng khoa, phòng hỗ trợ người bệnh thao tác trên ứng dụng.

Qua đó, thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây cũng là việc làm thiết thực nhằm góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, đồng thời đóng góp vào thành công chung của cuộc bầu cử sắp tới.

Diệu Nhi
#bầu cử #thanh niên #bệnh nhân #Hoàn Kiếm #VNeID #cử tri #cử tri đang là bệnh nhân #Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm #Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức #Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục