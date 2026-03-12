Thanh niên hỗ trợ bệnh nhân nội trú tham gia bầu cử

TPO - Tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị hỗ trợ cử tri đang là bệnh nhân điều trị nội trú thực hiện quyền bầu cử, góp phần lan tỏa trách nhiệm và tinh thần xung kích trước ngày hội lớn của đất nước.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triển khai, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cử tri đang điều trị nội trú thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân nội trú và người nhà bệnh nhân đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, tuổi trẻ phường đã rà soát, đối chiếu, cập nhật danh sách cử tri, góp phần hạn chế tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri.

Các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện được rà soát, hướng dẫn thực hiện thủ tục thay đổi nơi bỏ phiếu, bảo đảm quyền tham gia bầu cử của công dân theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên các đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân nội trú và người nhà bệnh nhân đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an phường trực tiếp đến từng khoa, phòng để tuyên truyền, giải thích, hỗ trợ người bệnh thao tác trên ứng dụng, giúp thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Đoàn viên, thanh niên đến từng khoa, phòng hỗ trợ người bệnh thao tác trên ứng dụng.

Qua đó, thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây cũng là việc làm thiết thực nhằm góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, đồng thời đóng góp vào thành công chung của cuộc bầu cử sắp tới.