Doanh thu trên 500 triệu đồng, hộ kinh doanh nộp thuế ra sao?

TPO - Với mức doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, hộ kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Khi có doanh thu trên 500 triệu đồng thì thuế giá trị gia tăng được tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Cung cấp miễn phí các dịch vụ thuế điện tử

Chiều 12/3, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sâm – Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhấn mạnh, hoạt động buôn bán không còn chỉ diễn ra tại một địa điểm cố định, mà ngày càng mở rộng sang các nền tảng số, các kênh bán hàng trực tuyến và các hệ sinh thái thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Hồng Sâm phát biểu khai mạc.

Trong bối cảnh đó, việc đổi mới phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là một bước đi cần thiết, nhằm xây dựng một hệ thống quản trị thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế số, vừa kiến tạo phát triển, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai là một cải cách quan trọng, được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.



Ông Mai Xuân Thành khẳng định, cơ quan thuế luôn ưu tiên hỗ trợ để người nộp thuế thực hiện đúng quy định và hạn chế tối đa những sai sót. Ngành thuế cam kết tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng thời cung cấp miễn phí các tiện ích, dịch vụ thuế điện tử phục vụ hộ kinh doanh.

2 cách nộp thuế thu nhập cá nhân

Tại hội thảo, bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhấn mạnh những điểm mới quan trọng cần lưu ý với các hộ kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khi có mức doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng thì thuế giá trị gia tăng (GTGT) được tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Cụ thể, thuế GTGT phải nộp sẽ bằng doanh thu nhân với tỉ lệ phần trăm về thuế GTGT.

Bà Lê Thị Chinh thông tin tại hội thảo.

Còn với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cá nhân kinh doanh được xác định theo một trong hai phương pháp:

Phương pháp thuế suất nhân với doanh thu tính thuế: Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng nếu lựa chọn phương pháp này. Như vậy, thuế TNCN phải nộp sẽ bằng doanh thu tính thuế (tức là doanh thu trừ 500 triệu đồng - ngưỡng không chịu thuế) nhân với thuế suất thuế TNCN.

Phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất: Đây là phương pháp có những ưu ái, áp dụng cho tất cả các hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng, trừ trường hợp nộp thuế theo phương pháp thuế suất nhân với doanh thu tính thuế. Thu nhập tính thuế sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí hợp lý, hợp lệ… Thuế TNCN phải nộp sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

“Đối với cá nhân cho thuê bất động sản sẽ có cách tính thuế riêng. Theo đó, thuế GTGT phải nộp sẽ bằng doanh thu nhân với 5% nếu trên ngưỡng. Và thuế TNCN phải nộp bằng doanh thu trừ 500 triệu đồng nhân với 5%”, bà Chinh nêu rõ.

Trường hợp có nhiều bất động sản cho thuê, được trừ 500 triệu đồng đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê do cá nhân tự lựa chọn và tổng mức được trừ cho tất cả các hợp đồng không quá 500 triệu đồng.

Theo bà Chinh, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cho tất cả các địa điểm này và phải ghi địa chỉ của từng địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

"Tại Nhật Bản, mua hộp tăm cũng có hóa đơn đầy đủ"



Theo Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) Nguyễn Thị Cúc, việc chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai “không làm tăng thuế”, thậm chí, trong nhiều trường hợp còn thấp hơn.

“Ví dụ, hộ cá nhân kinh doanh cho thuê nhà trước đây có doanh thu 500 triệu đồng phải nộp thuế 50 triệu đồng. Nhưng với quy định mới, mức doanh thu đó không phải nộp thuế đồng nào. Đây là sự thay đổi theo hướng giảm chứ không phải tăng”, bà Cúc chia sẻ.

Cho rằng, khi chuyển từ hộ khoán sang kê khai, nhiều hộ còn băn khoăn, tuy nhiên theo bà Cúc, đây là xu hướng tất yếu, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới.

“Tại Nhật Bản, dù chỉ mua một hộp tăm giá 10 yên cũng có hóa đơn đầy đủ. Đó là điều rất bình thường. Khi có hóa đơn, chính các hộ kinh doanh cũng được hưởng lợi bởi vì có hóa đơn, chứng từ rõ ràng sẽ giúp họ yên tâm hơn, tạo niềm tin với khách hàng và đối tác”, bà Cúc bày tỏ.

Một vấn đề khác mà các hộ rất băn khoăn là truy thu thuế. Hiện nay có rất nhiều người, kể cả cán bộ, công chức, bán hàng online ngoài giờ và trước đây chưa kê khai thuế. Nếu bây giờ bắt đầu kê khai thì họ lo, liệu có bị truy thu các năm trước hay không.

Do đó, vị chuyên gia này cho rằng, ở thời điểm chuyển đổi này, cần có cách tiếp cận linh hoạt: Với những trường hợp không buôn lậu, không sản xuất hàng giả, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, nên khuyến khích họ kê khai trung thực từ bây giờ, chấp nhận bỏ qua một số sai sót trước đây để giúp hệ thống trở nên minh bạch hơn.