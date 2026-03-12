Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ ở Đồng Tháp

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/3, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện.

traoqd1.jpg
Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (phải) và ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (trái) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện. Ảnh: N. Ánh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành quyết định điều động ông Nguyễn Phước Thiện – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc, đến công tác tại UBND tỉnh.

Trước đó, tại kỳ họp ngày 27/2/2026, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Nguyễn Phước Thiện làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 7/3/2026, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Phước Thiện.

Tại Hội nghị, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, và ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện.

Ông Phạm Thành Ngại đánh giá, ông Nguyễn Phước Thiện là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng, từng nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũ.

Trong quá trình công tác, ông Thiện luôn nỗ lực cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong ông Thiện tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nhận quyết định, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cam kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn mối đoàn kết trong tập thể.

Ông Nguyễn Phước Thiện mong Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #công tác cán bộ #quyết định Thủ tướng #Phó Chủ tịch UBND #Nguyễn Phước Thiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục