Triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ ở Đồng Tháp

TPO - Ngày 12/3, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (phải) và ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (trái) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện. Ảnh: N. Ánh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành quyết định điều động ông Nguyễn Phước Thiện – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc, đến công tác tại UBND tỉnh.

Trước đó, tại kỳ họp ngày 27/2/2026, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Nguyễn Phước Thiện làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 7/3/2026, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Phước Thiện.

Tại Hội nghị, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, và ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện.

Ông Phạm Thành Ngại đánh giá, ông Nguyễn Phước Thiện là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng, từng nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũ.

Trong quá trình công tác, ông Thiện luôn nỗ lực cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong ông Thiện tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nhận quyết định, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cam kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn mối đoàn kết trong tập thể.

Ông Nguyễn Phước Thiện mong Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra.