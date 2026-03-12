Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tài xế xe công nghệ tố bị nhân viên quán ốc hành hung vì thắc mắc chỗ đậu xe

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/3, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ đoạn video clip ghi lại cảnh một tài xế xe công nghệ bị tấn công khi đang chờ nhận đơn hàng tại một quán ốc trên địa bàn.

Clip vụ việc.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 12/3 tại quán ốc H.M. trên đường Vĩnh Viễn, phường Hòa Hưng.

Theo phản ánh của anh T.H.H.P (SN 2005, ngụ phường Đông Hưng Thuận, tài xế xe công nghệ), thời điểm trên anh đến quán để nhận đơn hàng giao cho khách. Trong lúc đang dừng xe chờ lấy hàng, một nhân viên của quán đến nhắc nhở, yêu cầu anh dời xe đi nơi khác.

“Khi tôi thắc mắc, người này bất ngờ nổi nóng, cầm ghế nhựa định đánh tôi. Tôi lấy điện thoại ra quay lại với hy vọng họ bình tĩnh lại nhưng người này càng hung hăng hơn và liên tiếp tấn công tôi, đến mức chiếc ghế nhựa bị bể nát”, anh P kể lại.

oc.jpg
Hình ảnh cắt từ clip.

Ngay sau sự việc, anh P. đã đến trình báo tại Công an phường Hòa Hưng và đang khám sức khỏe để giám định thương tích.

Nguyễn Dũng
#xe công nghệ #hành hung #quán ốc #TPHCM #chủ quán #bạo lực #đậu xe #an ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục