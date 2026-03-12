QUẢNG NGÃI: Mang thùng phiếu đến tận nhà, không để cử tri nào lỡ quyền bầu cử

TPO - Nhằm bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện trực tiếp quyền bầu cử, xã Tu Mơ Rông tỉnh Quảng Ngãi sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức yếu...

Ngày 12/3, ông Võ Trung Mạnh – Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã xây dựng phương án mang thùng phiếu đến tận nhà các cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức khỏe yếu. Cách làm này nhằm bảo đảm mọi công dân đều được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình trong ngày hội toàn dân.

Theo Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, toàn xã hiện có khoảng 3.435 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, diễn ra vào ngày 15/3 tới.

Qua rà soát, địa phương ghi nhận 20 cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức yếu hoặc mắc bệnh. Trong đó có Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría. Tổ bầu cử xã sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để Mẹ cũng như các cử tri đặc biệt khác trực tiếp bỏ phiếu.

Ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã (bìa trái) và ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông mang thẻ cử tri đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría.

Những ngày qua, lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đã đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría và nhiều cử tri cao tuổi, sức yếu trên địa bàn.

Tại các gia đình, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời phát thẻ cử tri và thông tin cụ thể về việc tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà vào ngày bầu cử. Qua đó, các cử tri được động viên yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh nhưng vẫn có thể trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Theo ông Võ Trung Mạnh, ngày hội toàn dân đi bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Vì vậy, việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu là nhiệm vụ được địa phương đặt lên hàng đầu.

“Đối với các trường hợp đặc biệt như tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh không thể đi lại, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để cử tri trực tiếp bỏ phiếu. Ngoài ra, xã cũng xây dựng phương án bố trí phương tiện đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu khi có nhu cầu”, ông Mạnh cho biết.

Bên cạnh đó, trong trường hợp cử tri không may mắc bệnh đột xuất phải điều trị tại cơ sở y tế, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến bệnh viện để cử tri thực hiện quyền bầu cử.