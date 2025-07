Bất ngờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh của hơn 50 con heo không kiểm dịch đang vận chuyển vào Nam

Ngày 24/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số heo do ô tô tải 36H-044.36 đang vận chuyển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch bị bắt giữ trước đó.

Theo ông Diệp, trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ ngành chức năng, xe tải nêu trên được đưa về Trạm Kiểm dịch Đông Gia Lai để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đến trưa 23/7, một số con heo trên xe bị chết, chủ xe đã viết đơn tình nguyện giao nộp 54 con heo để tiêu hủy.

Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tả heo Châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Tây, liên hệ lực lượng liên quan tiến hành tiêu hủy toàn bộ 54 con heo trên tại Khu xử lý chất thải Long Mỹ.

Đến chiều nay, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh của số heo trên là dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lập hồ sơ, chuyển UBND phường Quy Nhơn Tây xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ xe vận chuyển. Ngành chức năng chưa xác định được chủ số heo nêu trên.

Phát hiện hơn 50 con heo vận chuyển vào Nam không có kiểm dịch

Trước đó, rạng sáng 23/7, Công an xã Tuy Phước phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai), Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai kiểm tra phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 36H-04436 do Bùi Văn Mai (SN 1979, Thanh Hóa) điều khiển, đi cùng có chủ xe Phạm Văn Trưởng (SN 1988, Thanh Hóa), trên xe chở 54 con heo.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch của 54 con heo nói trên.

Theo trình bày của lái xe và chủ xe, số heo trên được chủ gom ở địa bàn An Khê (Gia Lai), thuê chở đi vào phía Nam tiêu thụ.