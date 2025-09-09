Sống cạnh khu nuôi heo và bãi rác, không nhiễm bệnh mới lạ!

TPO - Người dân ở một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, kéo dài cả chục năm qua do nước thải từ các trại nuôi heo, nước rỉ ra từ bãi rác thải cũ .

Sống chung với mùi hôi thối

Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của hàng chục hộ dân tại Tổ dân phố số 7 Phước Lộc (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị đảo lộn bởi hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm không kiểm soát. Mùi hôi thối nồng nặc và nước thải đen đặc đã trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày.

Chuồng heo xả thải trực tiếp ra suối khiến người dân bức xúc.

Qua ghi nhận, ngay cạnh suối nước trước ngôi nhà của ông Nguyễn Phay (trú Tổ dân phố số 7 Phước Lộc) có 6 chuồng heo xây dựng liên tiếp nhau. Chia sẻ với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Phay không giấu được sự bức xúc: "Mở cửa là mùi hôi thối bay thẳng vào nhà, không thể nào chịu nổi. Đã thế, một số chuồng heo ở đây còn xả thẳng nước thải xuống suối mà chưa qua xử lý khiến dòng nước càng thêm ô nhiễm".

Chuồng heo được xây ngay trên suối Phước Lộc.

Còn ông Hồ Văn Hóa (trú Tổ dân phố số 7 Phước Lộc) cho biết, tình trạng này kéo dài cả chục năm nay rồi. Trước đây, chúng tôi đã có đơn kiến nghị với hàng chục chữ ký của người dân gửi lên chính quyền địa phương (UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang cũ) nhưng tình trạng này vẫn không được giải quyết.

"Chúng tôi viết đơn gửi đi nhưng không có kết quả và lâu nay không biết phải làm sao nữa. Có những thời điểm, mùi hôi thối quá kinh khủng, cứ gió thổi đến là phải đóng cửa kín mít cả ngày", ông Hóa nói.

Ông Hồ Thanh Phong - Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 Phước Lộc, xác nhận: Tổ dân phố cũng đã có kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương và đang chờ xử lý. Theo ông Phong, riêng tại tổ dân phố này, hiện có khoảng 12 hộ dân nuôi heo dọc theo dòng suối. Trong đó, có 2 hộ đã xây dựng hệ thống hầm biogas, còn lại đều xả thải trực tiếp ra dòng suối.

"Thời gian qua, tôi nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi thối này và đã trực tiếp xuống nhà các hộ chăn nuôi để nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn chưa được khắc phục", ông Phong cho hay.

Có nhiều thời điểm, nước suối Phước Lộc ( phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Ngày 8/9, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang xác nhận UBND phường có nhận được phản ánh từ người dân về tình trạng trên. UBND phường cũng chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường xuống kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ vi phạm để xử lý dứt điểm.

Ông Minh cũng nhấn mạnh hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường là vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường.

"Trước hết, chúng tôi yêu cầu các hộ dân phải tự khắc phục, dừng ngay việc xả thải. Nếu không chấp hành, phường sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định", ông Minh nói.

Mùi hôi thối “xông thẳng vào não”

Cùng thời điểm, nhiều người dân Tổ dân phố Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cũng phản ánh tình trạng dòng nước đen ngòm chảy xuống dòng suối đoạn qua tổ dân phố này, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của họ.

Nước suối đổi màu đen do nước rỉ từ bãi rác Rù Rì, phường Bắc Nha Trang.

Ghi nhận của Tiền Phong vào trưa 8/9, một mùi hôi hắc khó chịu sộc thẳng vào mũi khi tiếp cận con suối này. Dòng nước tại đây có màu nâu đen đục và nhiều bọt trắng.

Ông Nguyễn Văn Danh (65 tuổi, trú Tổ dân phố Lương Hòa) cho biết, thời điểm buổi trưa như thế này còn đỡ, nhưng khoảng chiều tối, nước thải màu đen đặc như dầu hắc mới bắt đầu xả ra.

"Nước vừa đen kịt mà mùi hôi thối xông thẳng vào tận não mình, rất khó chịu. Hầu hết các hộ dân ở khu vực chúng tôi sống đều không dám sử dụng nước giếng vì sợ bị ảnh hưởng nguồn nước ô nhiễm từ ngoài suối", ông Danh nói.

Ông Danh phản ánh tình trạng nước suối nâu đục, nồng nặc mùi hôi thối.

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Tuấn (33 tuổi, trú Tổ dân phố Lương Hòa) chia sẻ, đoạn suối trước khu vực gia đình anh sinh sống có dòng nước đen đục, tù đọng nên trở thành nơi cho ruồi muỗi sinh sôi. Bên cạnh đó, mùi hôi thối bốc lên rất ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ em hay những người có bệnh về đường hô hấp.

“Cứ hễ mưa là nước chảy ra đen ngòm như thế này. Chỗ này cá còn không sống nổi thì người dân mình ở đây làm sao sống nổi. Chỉ mong sao ở trên có giải pháp xử lý để nước ở đây được chảy thông và sạch sẽ hơn. Đặc biệt, tôi nghĩ phải xử lý dứt điểm tình trạng nước rò rỉ từ bãi rác Rù Rì thì may ra mới dứt điểm được”, anh Tuấn bày tỏ.

Dòng nước đen, đầy bọt trắng xóa này sẽ theo dòng suối đổ ra biển Nha Trang.

Theo nhiều người dân sinh sống tại Tổ dân phố Lương Hòa, dòng nước hôi thối nồng nặc này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sinh sống xung quanh mà nguồn nước này chảy thẳng ra biển, gây nhiều hệ lụy cho người dân và du khách cũng như ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái biển.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang cho biết, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng trên là nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì đã đóng cửa. Bãi rác này từng là nơi tiếp nhận rác thải của TP Nha Trang cũ, tích tụ một lượng lớn rác thải trong nhiều năm.

"Dù bãi rác đã được đóng cửa và phủ bạt, nhưng lớp phủ này chỉ có thể ngăn chặn một phần. Phần nước rỉ rác bên trong vẫn âm ỉ, thẩm thấu vào lòng đất và chảy ra suối. Khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, đặc biệt là mưa lớn, lượng nước này bị cuốn theo, hòa vào dòng suối, gây ra hiện tượng ô nhiễm nghiêm trọng", vị này cho biết.

Nhận được phản ánh, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang rắc vôi bột xử lý tình trạng hôi thối trước mắt. Ảnh: Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang

Theo vị đại diện này, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang cũng vừa dự cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan để bàn giải pháp xử lý triệt để hơn. Cụ thể, cần đầu tư nâng cấp hệ thống cống, ống thu gom để tăng cường khả năng thu hồi lượng nước rỉ rác. Đồng thời, nghiên cứu các phương án xử lý triệt để nước rỉ rác tồn tại trong lòng bãi rác cũ nhằm hạn chế nước rỉ chảy ra môi trường.