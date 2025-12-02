Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh hãi hàng trăm con heo chết, nghi bị bệnh chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

Phùng Quang
TPO - Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện cơ sở giết mổ trên địa bàn có dấu hiệu thu gom và xử lý heo chết, heo bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng Công an xã vừa phát hiện một cơ sở trên địa bàn giết mổ số lượng lớn heo chết và heo nghi mắc bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Số heo chết, heo nghi bệnh tại cơ sở ở thôn Tân Sinh Đông. Ảnh: Công an xã Cam Lâm.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở giết mổ tại thôn Tân Sinh Đông có dấu hiệu thu gom và xử lý heo chết, heo bệnh. Khoảng 0h30 ngày 30/11, tổ công tác bất ngờ kiểm tra và phát hiện hơn 300 con heo đã chết hoặc nghi nhiễm bệnh được tập kết tại đây, trong đó có hơn 100 con đã bị giết mổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 5 người đang trực tiếp thực hiện hành vi giết mổ. Công an xã Cam Lâm đã lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc để điều tra hành vi thu gom, giết mổ heo chết và heo bệnh nhằm tiêu thụ, trục lợi bất chính.

Vụ việc hiện đã được Công an xã Cam Lâm chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Khánh Hòa để phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, xã Cam Lâm liên tục ghi nhận tình trạng heo chết do dịch tả lợn châu Phi. UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, khử trùng tiêu độc chuồng trại nhằm ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

