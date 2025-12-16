Nguồn gốc của những ‘chúa sơn lâm’ do người dân nuôi nhốt ở TPHCM

TPO - Lực lượng Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công an vừa tiến hành kiểm tra hai cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, trong đó có hổ, báo, gấu. Khu du lịch và chủ hộ nuôi những con vật này cho biết, họ công khai, không giấu diếm.

Trong hai ngày (15-16/12), các lực lượng thuộc Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an phối hợp đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra các cơ sở đang nuôi nhốt động vật hoang trên địa bàn TPHCM.

Tại cơ sở nuôi nhốt động vật thuộc hộ ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa), lực lượng chức năng xác định có 2 con hổ, 2 con gấu, 1 con báo đốm đang được nuôi nhốt. Các cá thể động vật kể trên, tính đến thời điểm kiểm tra, chưa có hồ sơ quản lý nhưng cơ quan chức năng xác định 2 con hổ đã nhiều năm tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe ốm yếu.

Về nguồn gốc của các cá thể động vật này, chủ cơ sở cho biết, nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại đây đã bị ốm yếu, chết và được lực lượng chức năng đến mang đi tiêu hủy. Số còn lại, ông Ngô Duy Tân bàn giao cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào nhận, dẫn đến việc phải nuôi nhốt tại cơ sở này.

Động vật hoang dã được nuôi nhốt hai cơ sở ở TPHCM.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra một điểm nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, gấu, báo… tại Khu du lịch Thủy Châu (phường Đông Hòa).

Giải thích về việc nuôi nhiều động vật tại đây, phía Khu du lịch Thủy Châu cho hay, trước đó đơn vị đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM).

Theo đại diện khu du lịch, năm 2002, cơ sở đã có văn bản xin phép Sở. Sau đó, hằng năm Chi cục Kiểm lâm đến kiểm tra định kỳ. Việc nuôi nhốt được thực hiện công khai, không giấu diếm và có báo cáo đầy đủ với cơ quan chức năng.