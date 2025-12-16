Nguồn gốc của những ‘chúa sơn lâm’ do người dân nuôi nhốt ở TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hương Chi
TPO - Lực lượng Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công an vừa tiến hành kiểm tra hai cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, trong đó có hổ, báo, gấu. Khu du lịch và chủ hộ nuôi những con vật này cho biết, họ công khai, không giấu diếm.

Trong hai ngày (15-16/12), các lực lượng thuộc Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an phối hợp đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra các cơ sở đang nuôi nhốt động vật hoang trên địa bàn TPHCM.

Tại cơ sở nuôi nhốt động vật thuộc hộ ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa), lực lượng chức năng xác định có 2 con hổ, 2 con gấu, 1 con báo đốm đang được nuôi nhốt. Các cá thể động vật kể trên, tính đến thời điểm kiểm tra, chưa có hồ sơ quản lý nhưng cơ quan chức năng xác định 2 con hổ đã nhiều năm tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe ốm yếu.

Về nguồn gốc của các cá thể động vật này, chủ cơ sở cho biết, nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại đây đã bị ốm yếu, chết và được lực lượng chức năng đến mang đi tiêu hủy. Số còn lại, ông Ngô Duy Tân bàn giao cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào nhận, dẫn đến việc phải nuôi nhốt tại cơ sở này.

tp-ho.jpg
Động vật hoang dã được nuôi nhốt hai cơ sở ở TPHCM.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra một điểm nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, gấu, báo… tại Khu du lịch Thủy Châu (phường Đông Hòa).

Giải thích về việc nuôi nhiều động vật tại đây, phía Khu du lịch Thủy Châu cho hay, trước đó đơn vị đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM).

Theo đại diện khu du lịch, năm 2002, cơ sở đã có văn bản xin phép Sở. Sau đó, hằng năm Chi cục Kiểm lâm đến kiểm tra định kỳ. Việc nuôi nhốt được thực hiện công khai, không giấu diếm và có báo cáo đầy đủ với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây một số cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TPHCM, xảy ra vụ hổ tấn công người. Cụ thể, ngày 4/6/2019 tại khu du lịch Thanh Cảnh, ông V.T.Q. (49 tuổi, quê An Giang) bị hổ cắn đứt rời cánh tay phải tới sát vai. Tay trái cũng bị hổ cắn đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay. Nạn nhân được nhân viên khu du lịch đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tương tự, ngày 23/9/2016, tại cơ sở nuôi hổ ở ấp Nội Hóa, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ), ông L.V.H. (40 tuổi, quê Thái Bình, là nhân viên chăm sóc hổ), bị hổ tấn công dẫn đến tử vong. Lúc bấy giờ, ông H. vào chăm sóc con hổ tên Ami bị ốm thì bất ngờ bị con hổ này tấn công.

Hương Chi
#động vật hoang dã #kiểm tra #nuôi nhốt #báo đốm #hổ #gấu #bình dương

