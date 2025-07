Vụ C.P Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Không khởi tố vụ án hình sự

TPO - Cơ quan chức năng vừa có thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố giác Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh ra thị trường.

Sáng 2/7, ông L.Q.N. (40 tuổi, ở Sóc Trăng cũ) - người tố cáo cho biết, ông vừa nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ mới) với nội dung: Không khởi tố vụ án hình sự đối với việc ông tố giác Công ty C.P đưa thịt heo bệnh về bán tại cửa hàng Fresh Shop, huyện Mỹ Xuyên.

Theo thông báo, ngày 30/5/2025, tài khoản Facebook “Jonny Lieu” đăng tải nội dung tố cáo Công ty C.P đưa thịt heo, gà bệnh bốc mùi hôi thối về Fresh Shop Mỹ Xuyên bán ra thị trường, kèm nhiều hình ảnh heo nghi bệnh. Người tố cáo là ông N. (trú thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên).

Kết quả giải quyết, ngày 27/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do hành vi không có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc không vi phạm quy định an toàn thực phẩm, căn cứ theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thông báo của C.P. Việt Nam nêu: Dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 – Bộ Công an), Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y cùng các sở ngành địa phương đã tiến hành điều tra khách quan, toàn diện. Công ty C.P. Việt Nam cùng các chi nhánh, nhà máy và hệ thống phân phối trên toàn quốc cũng chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy trình sản xuất, giết mổ và giám sát an toàn thực phẩm.

Theo Thông báo số 10922/TB-CSKT ngày 29/6/2025, cơ quan điều tra kết luận C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 6392/QĐ-CSKT ngày 27/6/2025.

Trước đó, cuối tháng 5/2025, ông N. nhân viên bán hàng tại CP Fresh Shop Mỹ Xuyên, phản ánh lên mạng xã hội về việc công ty “tuồn” thịt heo, gà bệnh ra thị trường. Ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trần Văn Lâu đã ký công văn hỏa tốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh. Kết quả kiểm tra tại 4 cửa hàng CP Fresh Shop trên địa bàn chưa phát hiện thịt bệnh, hư hỏng hay hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, 3/4 cửa hàng hoạt động khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn. Ngoài ra, cả 4 cơ sở chưa có Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ và nhân viên; 3 trong số đó chưa xuất trình được bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.