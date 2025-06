Lùm xùm vụ thịt C.P: Thông tin quan trọng từ đơn vị kiểm tra

TPO - Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả kiểm tra mẫu thịt lấy tại hệ thống cửa hàng của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam là âm tính với các bệnh dịch. Nhiều đoàn kiểm tra chưa phát hiện việc kinh doanh sản phẩm heo bệnh, gà bệnh không đảm bảo an toàn thực phẩm, không phát hiện sản phẩm hết hạn sử dụng.

Cục Chăn nuôi và Thú y vừa có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra thông tin lan truyền trên mạng xã hội về đơn tố cáo Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam gửi tới Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến.

Báo cáo nêu rõ, ngày 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của chủ tài khoản Jonny Lieu và được chia sẻ rất nhanh chóng, với nội dung tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Cụ thể, hằng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bị bệnh, gà bệnh đưa về Fresh Shop bán ra thị trường tại Sóc Trăng. Đặc biệt, theo bài viết này, heo, gà bệnh nổi đốm đỏ, mủ thậm chí có mùi hôi thối vẫn được gửi về cửa hàng Fresh Shop để bán…

"Nhận thấy đây là vấn đề rất nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm, Cục Chăn nuôi và thú y ngay lập tức chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra thông tin và xuống hiện trường, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Sóc Trăng để xử lý kịp thời" - báo cáo của Cục Chăn nuôi và thú y cho biết.

Chiều 30/5, Chi cục Chăn nuôi và thú y vùng VII phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm C.P thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Trong ngày 31/5, đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh còn lại của công ty trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Qua 2 ngày kiểm tra, đoàn công tác chưa phát hiện các sản phẩm heo bệnh, gà bệnh không đảm bảo an toàn thực phẩm; không phát hiện sản phẩm hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở là địa điểm kinh doanh số 12, địa điểm kinh doanh số 21, địa điểm kinh doanh số 08 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ đã hết hiệu lực. Những cơ sở này chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Từ 31/5-2/6, Chi cục Chăn nuôi Thú y một số tỉnh, thành như Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang cũng tiến hành kiểm tra một số cơ sở giết mổ và kinh doanh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Đến nay, tại Cần Thơ chưa phát hiện heo bệnh trà trộn vào; heo nhập vào lò mổ có nguồn gốc, xuất xứ, đầy đủ giấy kiểm dịch của nơi cấp và nơi đến.

Kiểm tra 1 cơ sở giết mổ tại Cà Mau, kết quả cho thấy, heo có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm dịch; cán bộ thú y trực kiểm soát giết mổ theo quy định, chưa phát hiện heo có dấu hiệu bệnh.

Cục Chăn nuôi và thú y khẳng định: "Kết quả kiểm tra mẫu thịt lấy tại hệ thống cửa hàng của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam là âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn cổ điển và Tai xanh..."