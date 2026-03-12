Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải thưởng nghìn đô tại Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP 2026

Lưu Trinh
TPO - Trung ương Đoàn phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam khởi động Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP 2026 (ACP World Championship 2026) dành cho học sinh, sinh viên từ 13-22 tuổi trên toàn quốc.

Mùa giải 2026, từ ngày 9-29/3 diễn ra Vòng loại Quốc gia; ngày 29/4 diễn ra Vòng chung kết Quốc gia.

Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP 2026 gồm 3 bảng thi: Bảng A dành cho bậc đại học, học viện; Bảng B dành cho bậc trung cấp, cao đẳng; Bảng C dành cho bậc THCS và THPT.

Từ vòng loại Quốc gia, Ban tổ chức sẽ chọn ra 15 gương mặt xuất sắc vào Vòng chung kết Quốc gia. Tại đây, Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết Thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ từ ngày 26-29/7/2026.

Các thí sinh hào hứng tranh tài Vòng loại ACP World Championship 2025.

Các quán quân quốc gia sẽ được trao Bằng khen của Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng giải thưởng trị giá 40 triệu đồng/giải. Tại đấu trường quốc tế, 3 đại sứ ACP Việt Nam sẽ cọ xát tài năng với hàng trăm thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng cơ hội giành 1 trong 3 tấm huy chương Vàng, Bạc, Đồng thế giới danh giá và giải thưởng tương ứng là 8.000 USD, 4.000 USD và 2.000 USD.

ACP World Championship 2026 tiếp tục sử dụng bài thi Adobe Certified Professional (ACP) do Tập đoàn Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) cung cấp để đánh giá năng lực thí sinh. Đây là chuẩn đánh giá kỹ năng thiết kế đồ họa được công nhận trên phạm vi toàn cầu, phản ánh khả năng sử dụng công cụ, tư duy xử lý yêu cầu thực tế và năng lực sáng tạo trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Thí sinh tham gia Vòng loại Quốc gia đạt từ 700 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện nhận chứng chỉ ACP quốc tế.

Được triển khai rộng rãi tại các trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước, ACP World Championship tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi học thuật uy tín trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa. Qua nhiều năm tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi đã trở thành môi trường để học sinh, sinh viên tiếp cận chuẩn đánh giá năng lực thiết kế quốc tế, rèn luyện tư duy sáng tạo và từng bước hội nhập vào cộng đồng thiết kế toàn cầu. Việt Nam từng giành 2 Huy chương Đồng, 2 Giải Khán giả bình chọn nhiều nhất cùng 3 vị trí Top 10 toàn cầu tại Vòng chung kết Thế giới.

Lưu Trinh
