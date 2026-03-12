80 ‘bông hoa’ tiêu biểu của Binh chủng Công binh được tuyên dương

TPO - Ngày 12/3, tại tỉnh Bắc Ninh, Binh chủng Công binh tổ chức tuyên dương 80 cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn điển hình tiên tiến. Đây là những gương mặt tiêu biểu lập nhiều thành tích trong phong trào chào mừng 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh.

Theo Binh chủng Công binh, trong 5 năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Từ phong trào thi đua ấy, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thống kê cho thấy, có hơn 1.800 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, lao động giỏi, lao động tiên tiến. Bên cạnh đó, hơn 260 lượt đơn vị có tổ chức quần chúng đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, lao động tiên tiến.

Lãnh đạo Binh chủng Công binh dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Nhiều tập thể đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Trong đó có 4 lượt tổ chức đoàn thanh niên được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; 5 lượt tập thể được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; 36 tập thể được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen và 12 tập thể được tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Từ phong trào thi đua rộng khắp ấy, 80 cá nhân tiêu biểu đã được bình chọn tuyên dương lần này. Đây là những gương mặt đại diện cho ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của các tổ chức quần chúng trong toàn Binh chủng giai đoạn 2020 – 2025.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh, nhấn mạnh, chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng.

Theo Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, trong những năm qua, các tổ chức quần chúng trong Binh chủng đã có nhiều hoạt động đổi mới cả về nội dung và hình thức. Những phong trào hành động cách mạng được tổ chức thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn.

Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh phát biểu tại chương trình.

“80 đồng chí được tuyên dương hôm nay là những cá nhân tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng trong toàn Binh chủng. Những đóng góp của các đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Binh chủng ngày càng vững mạnh, đồng thời tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống anh hùng của Bộ đội Công binh”, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường khẳng định.

Các điển hình tiên tiến được tuyên dương.

Chính ủy Binh chủng Công binh cũng đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ toàn Binh chủng tiếp tục không ngừng học tập, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của người quân nhân. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ cần tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tìm tòi những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên dương điển hình tiên tiến.

Đối với các cá nhân được tuyên dương, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường đề nghị tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân tiêu biểu, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tổ chức quần chúng.