Iran úp mở khả năng sử dụng vũ khí mới trong những ngày tới

Minh Hạnh

TPO - Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, nước này có tên lửa có thể phóng từ dưới nước và chúng có thể được sử dụng trong những ngày tới.

paqmt5qfybpfvnkfn3huqst42e.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi có tên lửa có thể phóng từ dưới nước. Tốc độ của chúng là 100 m/s. Chúng tôi có thể sử dụng chúng trong những ngày tới”, truyền thông Iran dẫn lời ông Ali Fadavi, một chỉ huy cấp cao của IRGC, cho biết.

Ông cũng tuyên bố, chỉ Iran và Nga mới sở hữu công nghệ chế tạo loại vũ khí này.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Iran đã đưa ra một loạt cảnh báo và tuyên bố nhấn mạnh khả năng tên lửa và hải quân, một phần trong nỗ lực của Tehran mà các nhà phân tích mô tả là nhằm thể hiện khả năng răn đe và báo hiệu rằng họ có các lựa chọn để đáp trả.

IRGC từ lâu đã thúc đẩy các chiến thuật hải quân bất đối xứng và các hệ thống vũ khí được thiết kế cho các hoạt động ở các tuyến đường thủy chiến lược, bao gồm cả Eo biển Hormuz, vốn là một trong những tuyến đường quan trọng nhất thế giới cho việc vận chuyển dầu khí.

Iran, Hezbollah phối hợp tấn công Israel

Cũng trong ngày 11/3, IRGC tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch phối hợp với phong trào Hezbollah của Li-băng. Chiến dịch kéo dài 5 giờ với hỏa lực liên tiếp, nhằm vào hơn 50 mục tiêu trên khắp Israel.

IRGC cho biết lực lượng này đã phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo, trong khi Hezbollah phóng máy bay không người lái tấn công và rocket.

IRGC mô tả chiến dịch này là “một cuộc tấn công phối hợp, giáng đòn đau vào các căn cứ quân sự của Israel từ Haifa ở phía bắc đến Tel Aviv ở miền trung và Beersheba ở phía nam.

Vài giờ sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ tiến hành một "đợt tấn công quy mô lớn khác vào Tehran" để đáp trả.

Minh Hạnh
