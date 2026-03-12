Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ đổi chiến thuật tấn công, phá huỷ 90% bệ phóng tên lửa của Iran

Quỳnh Như

TPO - Theo Bloomberg, Mỹ và Israel đã "rút kinh nghiệm" sau các đợt leo thang căng thẳng vào mùa hè năm 2025 và chuyển sang chiến thuật tập trung phá hủy bệ phóng tên lửa cùng các sở chỉ huy, nhằm tước bỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn của Iran.

Sau hơn một tuần kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực tên lửa của Tehran bằng cách nhắm mục tiêu vào các bệ phóng và trung tâm chỉ huy được sử dụng để điều phối các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo. Các nhà hoạch định quân sự Mỹ và Israel cho rằng, việc phá huỷ các trung tâm chỉ huy sẽ hạn chế đáng kể khả năng tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn và mang tính phối hợp của Iran.

b31bc3bf-870a-4885-b459-e7eb9b6b25c8.jpg

Từ các cuộc "đối đầu" trước đây, Mỹ kết luận rằng tên lửa có thể được Iran che giấu hoặc gia cố, nhưng kíp vận hành bệ phóng và mạng lưới chỉ huy sẽ dễ bị tấn công hơn. Vì vậy, kíp phóng, các chỉ huy quân sự cấp cao và hệ thống liên lạc đã trở thành những mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch quân sự hiện nay.

Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trong khu vực nhằm duy trì khả năng tấn công, bất chấp những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự. Theo dữ liệu thu thập, trong tám ngày đầu của cuộc xung đột, Iran đã phóng hơn 650 tên lửa đạn đạo. Dù vậy, một số lượng đáng kể trong số này đánh trúng các căn cứ quân sự và sân bay gần như đã bị bỏ trống, sau khi binh sĩ và khí tài được di dời khỏi khu vực từ trước.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, lực lượng Mỹ trong khu vực đã di chuyển nhân sự và khí tài đến các vị trí nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iran trước khi các cuộc tấn công bắt đầu. Động thái này được mô tả là chiến thuật "rút khỏi vùng nguy hiểm" nhằm hạn chế thiệt hại từ các đợt tập kích bằng tên lửa.

Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố số vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm lần lượt 90% và 83% kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Tuần trước, kênh truyền hình I24 của Israel đưa tin Iran đã mất 60% bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không trong cuộc giao tranh.

Quỳnh Như
Bloomberg
#Mỹ #Iran #tên lửa #chiến thuật #bệ phóng #quân sự #xung đột #căng thẳng #Trung Đông

