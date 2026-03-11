Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Iran công bố video phóng hàng loạt tên lửa trong chiến dịch tấn công quy mô nhất

Quỳnh Như

TPO - Đêm 10, rạng sáng ngày 11/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động "chiến dịch dữ dội và quy mô lớn nhất" kể từ khi bắt đầu xung đột với Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn IRNA của Iran hôm thứ Tư (11/3) đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này phóng hàng loạt tên lửa hạng nặng nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực. Tehran khẳng định đây là đợt tấn công lớn nhất của nước này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

"Đợt tấn công thứ 37 của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4 được thực hiện đêm qua đã trở thành chiến dịch lớn nhất của Iran nhằm vào các lực lượng và cơ sở của đối phương trong khu vực", IRNA đưa tin, đồng thời cho biết, cuộc tấn công kéo dài ít nhất 3 giờ đồng hồ, sử dụng kết hợp tên lửa và máy bay không người lái.

Trong giai đoạn này, IRGC tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm các vị trí ở Erbil (Kurdistan, Iraq), khu vực liên quan đến Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain, cùng các trung tâm quân sự tại Beer Yaakov và Tel Aviv. Ngoài ra, một trung tâm liên lạc vệ tinh ở phía nam Tel Aviv và cảng Haifa cũng được cho là nằm trong danh sách mục tiêu của cuộc tấn công.

Theo tuyên bố của IRGC, các cuộc tấn công được Iran thực hiện bằng nhiều loại tên lửa, trong đó có Kheibar Shekan, Qadr và Khorramshahr. Biến thể Qadr được cho là mang đầu đạn nặng tới một tấn.

Làn sóng tấn công mới diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục nhắm vào các cơ sở chiến lược của Mỹ và các quốc gia Vùng Vịnh, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Trump trước đó tuyên bố Washington đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự gần đây.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 7 máy bay không người lái trên sa mạc Empty Quarter, khi các thiết bị này đang hướng về mỏ dầu Shaybah.

Quỳnh Như
CNN, Tass
