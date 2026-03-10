Ukraine phát triển tên lửa đạn đạo vượt xa Iskander của Nga

TPO - Ukraine đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo mới có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 800 km.

Truyền thông Ukraine hôm thứ Hai (9/3) đưa tin, ông Denys Shtilerman - đại diện công ty quốc phòng Fire Point, cho biết, doanh nghiệp này đang nghiên cứu phát triển tên lửa đạn đạo FP-9, được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ đối phương với tốc độ tiếp cận cao, nhằm gây khó khăn cho việc đánh chặn của các hệ thống phòng không.

"FP-9 sẽ dễ dàng bắn trúng các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ đối phương. Ví dụ, tên lửa Iskander có tốc độ khoảng 800m/s, còn tên lửa của chúng ta sẽ có tốc độ hơn 1.000 m/s", ông Shtilerman lưu ý.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả tấn công tầm xa bằng cách giảm khả năng bị đánh chặn. Vận tốc cuối lớn hơn dự kiến sẽ khiến các hệ thống phòng không khó đánh chặn mục tiêu đang bay tới.

Ông Shtilerman cho rằng loại tên lửa đạn đạo này có thể làm thay đổi đáng kể cục diện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Các nhà phát triển dự định tiến hành các cuộc thử nghiệm đầu tiên của dòng tên lửa FP-9 vào đầu mùa hè. Dự án này tiếp nối các hệ thống trước đó do Fire Point phát triển, bao gồm tên lửa đạn đạo FP-7 mà công ty đã đề cập.

Trước đó, vào ngày 27/2, Fire Point đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc phóng tên lửa đạn đạo FP-7 từ một bệ phóng trên mặt đất. Theo dữ liệu được công bố, FP-7 với đầu đạn nặng 150 kg, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km, tốc độ lên tới 1.500 m/s và có sai số mục tiêu khoảng 14 m. Tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm trung.