Iran tuyên bố 'chuẩn bị đầy đủ' cho cuộc chiến với Mỹ

TPO - Tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã dẫn đến những cảnh báo mới từ Iran, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và khả năng giá dầu tăng vọt.

Các quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran sẵn sàng trả đũa nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hạt nhân dân sự của nước này bị tấn công, đồng thời cảnh báo rằng, áp lực quân sự liên tục có thể đẩy giá dầu thô vượt xa mức hiện tại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đưa ra cảnh báo mới nhất trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trong đó ông mô tả các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Iran là một "sai lầm nghiêm trọng". Ông cho rằng Tehran đã sẵn sàng cho sự leo thang hơn nữa và ám chỉ các hành động trả đũa nếu các cơ sở chiến lược bị nhắm mục tiêu.

"Sau 9 ngày thực hiện chiến dịch, giá dầu đã tăng gấp đôi trong khi tất cả các mặt hàng khác đều tăng mạnh. Chúng tôi biết Mỹ đang có kế hoạch tấn công các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran nhằm kiềm chế cú sốc lạm phát lớn. Iran đã chuẩn bị đầy đủ. Và chúng tôi cũng có nhiều bất ngờ dành cho họ", ông Araghchi viết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran, Mỹ và Israel, với lo ngại xung đột có thể leo thang thành một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn, đe dọa một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Rủi ro hàng hải tại eo biển Hormuz

Các quan chức Iran cũng cảnh báo tàu thương mại cần hết sức thận trọng khi đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy có tới 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng, các tàu chở dầu phải "hết sức cẩn trọng" trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng bất ổn.

"Chừng nào tình hình còn căng thẳng, tất cả các tàu chở dầu và hoạt động hàng hải trong khu vực đều phải đặc biệt thận trọng", ông nói.

Những rủi ro an ninh gia tăng đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, với giá dầu thô tăng vọt khi các nhà giao dịch tính đến khả năng gián đoạn nguồn cung hoặc phong tỏa vận chuyển ở vùng Vịnh.

Iran cảnh báo về giá dầu 200 USD

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đưa ra cảnh báo giá dầu có thể tăng vọt nếu căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari khẳng định, rằng các cuộc tấn công tiếp diễn vào cơ sở hạ tầng của Iran có thể dẫn đến sự trả đũa, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu.

"Nếu các bạn có thể chấp nhận giá dầu trên 200 USD/thùng, hãy tiếp tục trò chơi này", ông Zolfaghari nói, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng gây áp lực lên Washington và Tel Aviv để ngừng những hoạt động quân sự.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đã phản ứng mạnh trước tình trạng leo thang xung đột. Giá dầu thô đã tăng vọt lên gần 120 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều năm, khi các nhà giao dịch tính đến rủi ro gián đoạn nguồn cung trên khắp Trung Đông.

Các nhà phân tích năng lượng cảnh báo bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào đối với các chuyến hàng qua eo biển Hormuz đều có thể khiến giá cả tăng vọt hơn nữa, làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn thế giới và đặt ra thách thức lớn đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.