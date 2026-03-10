Mỹ quan ngại cuộc tấn công của Israel vào cơ sở dầu mỏ Iran

TPO - Các cuộc không kích của Israel nhằm vào hàng loạt kho nhiên liệu của Iran cuối tuần qua đã làm dấy lên lo ngại trong chính quyền Mỹ, khi Washington cho rằng chiến dịch này có quy mô lớn hơn dự kiến.

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và Israel cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào 30 kho nhiên liệu của Iran hôm thứ Bảy (7/3) đã vượt xa những gì Washington dự đoán khi Tel Aviv thông báo trước về chiến dịch. Đây được xem là bất đồng đáng kể đầu tiên giữa hai đồng minh kể từ khi xung đột bùng phát.

Nguồn tin này cũng cho hay, các quan chức Mỹ lo ngại việc tấn công vào cơ sở hạ tầng phục vụ các khu vực dân cư ở Tehran có thể phản tác dụng, làm củng cố vị thế của chính quyền Iran và khiến dư luận quay lưng với Israel và Mỹ.

Khói bốc lên từ các bể chứa dầu ở Tehran, ngày 8/3. Ảnh: Getty Images

Các cuộc không kích của Không quân Israel đã gây ra những đám cháy lớn tại Tehran. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc cao, có thể nhìn thấy từ nhiều km và khói dày đặc bao phủ một phần thủ đô Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các kho nhiên liệu "được chính quyền Iran sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm các cơ sở quân sự của nước này".

Một quan chức an ninh Israel cho biết các cuộc tấn công vào kho nhiên liệu nhằm gửi thông điệp tới Tehran, yêu cầu Iran chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự tại Israel.

Mặc dù các mục tiêu bị tấn công không phải là cơ sở sản xuất dầu, các quan chức Mỹ vẫn lo ngại hình ảnh các kho nhiên liệu bốc cháy có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu hoang mang và đẩy giá dầu tăng cao.

Về phía Iran, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự, cảnh báo rằng, nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tiếp tục diễn ra, Tehran có thể đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công tương tự trên khắp khu vực.

Ông này nhấn mạnh, rằng Iran cho đến nay vẫn chưa nhắm vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu trong khu vực, nhưng cảnh báo nếu điều đó xảy ra, giá dầu có thể tăng vọt lên tới 200 USD mỗi thùng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng tuyên bố nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tiếp diễn, Iran sẽ có hành động trả đũa "ngay lập tức".

Một quan chức Mỹ cho biết những bất đồng giữa Washington và Tel Aviv dự kiến sẽ được giải quyết ở cấp chính trị cao giữa hai bên.

Theo kế hoạch ban đầu, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, dự kiến tới Israel ngày 10/3 để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, theo một quan chức Nhà Trắng, chuyến thăm đã bị hủy và lý do vẫn chưa được công bố.