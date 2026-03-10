Tổng thống Zelensky: 11 quốc gia đề nghị Ukraine hỗ trợ ứng phó UAV

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã có 11 quốc gia gửi yêu cầu tới Ukraine đề nghị hỗ trợ đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Hôm thứ Hai (9/3), Tổng thống Volodymyr Zelensky chủ trì cuộc họp về tình trạng bất ổn do xung đột ở Trung Đông và những rủi ro đối với thị trường toàn cầu, các quốc gia trong khu vực và những đối tác thân cận nhất của Ukraine.

"Các diễn biến tại Trung Đông và vùng Vịnh có ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu, đặc biệt là Ukraine, đồng thời tác động tới nguồn cung thiết yếu, an ninh và đời sống của người dân", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, các cơ quan chức năng đã xem xét nhiều đề nghị hỗ trợ an ninh từ một số quốc gia nhằm đối phó với máy bay không người lái và các mối đe dọa tương tự.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 yêu cầu hỗ trợ từ các quốc gia, bao gồm những nước láng giềng của Iran, một số quốc gia châu Âu và Mỹ. Những nước này bày tỏ sự quan tâm đến kinh nghiệm của Ukraine trong việc phòng thủ trước UAV, đặc biệt là các hệ thống tên lửa đánh chặn, tác chiến điện tử và công tác huấn luyện.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia đã giúp đỡ Kiev trong việc bảo vệ độc lập và an toàn cho người dân. Theo ông, một số yêu cầu đã được Ukraine đáp ứng thông qua các quyết định và hình thức hỗ trợ cụ thể.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, cùng Bộ Tổng tham mưu và lực lượng quốc phòng Ukraine, sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các đề nghị tiếp theo để đảm bảo việc hỗ trợ không làm suy giảm năng lực tự vệ của nước này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Zelensky cho biết Ukraine đã triển khai máy bay không người lái đánh chặn cùng một nhóm chuyên gia để hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran tiến hành hàng loạt đợt trả đũa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, bằng việc phóng UAV và tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ, cơ sở ngoại giao và nhiều mục tiêu khác trong khu vực.