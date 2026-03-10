Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Zelensky: 11 quốc gia đề nghị Ukraine hỗ trợ ứng phó UAV

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã có 11 quốc gia gửi yêu cầu tới Ukraine đề nghị hỗ trợ đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Hôm thứ Hai (9/3), Tổng thống Volodymyr Zelensky chủ trì cuộc họp về tình trạng bất ổn do xung đột ở Trung Đông và những rủi ro đối với thị trường toàn cầu, các quốc gia trong khu vực và những đối tác thân cận nhất của Ukraine.

"Các diễn biến tại Trung Đông và vùng Vịnh có ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu, đặc biệt là Ukraine, đồng thời tác động tới nguồn cung thiết yếu, an ninh và đời sống của người dân", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

gettyimages-2264009755.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, các cơ quan chức năng đã xem xét nhiều đề nghị hỗ trợ an ninh từ một số quốc gia nhằm đối phó với máy bay không người lái và các mối đe dọa tương tự.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 yêu cầu hỗ trợ từ các quốc gia, bao gồm những nước láng giềng của Iran, một số quốc gia châu Âu và Mỹ. Những nước này bày tỏ sự quan tâm đến kinh nghiệm của Ukraine trong việc phòng thủ trước UAV, đặc biệt là các hệ thống tên lửa đánh chặn, tác chiến điện tử và công tác huấn luyện.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia đã giúp đỡ Kiev trong việc bảo vệ độc lập và an toàn cho người dân. Theo ông, một số yêu cầu đã được Ukraine đáp ứng thông qua các quyết định và hình thức hỗ trợ cụ thể.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, cùng Bộ Tổng tham mưu và lực lượng quốc phòng Ukraine, sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các đề nghị tiếp theo để đảm bảo việc hỗ trợ không làm suy giảm năng lực tự vệ của nước này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Zelensky cho biết Ukraine đã triển khai máy bay không người lái đánh chặn cùng một nhóm chuyên gia để hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran tiến hành hàng loạt đợt trả đũa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, bằng việc phóng UAV và tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ, cơ sở ngoại giao và nhiều mục tiêu khác trong khu vực.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #UAV #hỗ trợ #tên lửa #quốc tế #xung đột #căng thẳng Trung Đông #leo thang #Mỹ #Israel #Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục