Thế giới

Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Mỹ lần đầu tiên từ khi xung đột Trung Đông bùng phát

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump chủ động liên lạc để thảo luận về những diễn biến quốc tế gần đây.

trump-putin-split-20260204225908.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty Images)

Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, nội dung điện đàm tập trung vào xung đột Iran và các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga - Mỹ - Ukraine nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định sự quan tâm của Washington trong việc chấm dứt xung đột giữa Mátxcơva và Kiev, hướng tới một giải pháp lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cảm ơn ông Trump về những nỗ lực hòa giải liên tục của chính quyền Mỹ.

Ông Putin chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc xung đột đang diễn ra ở Iran, và nói về các cuộc điện đàm của ông với lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào tuần trước. Ông Trump cũng bày tỏ quan điểm của mình về tình hình, ông Ushakov cho biết, nói thêm rằng hai lãnh đạo đã có một cuộc thảo luận rất “thực chất” về vấn đề này.

Cuộc điện đàm kết thúc sau khoảng một giờ. Hai lãnh đạo đối thoại “cởi mở, mang tính xây dựng”, và bày tỏ sẵn sàng giữ liên lạc thường xuyên, ông Ushakov nói.

Phát biểu tại buổi họp báo sau đó, Tổng thống Trump mô tả cuộc trò chuyện với ông Putin là “một cuộc điện đàm hiệu quả”, nói rằng hai lãnh đạo đã thảo luận cả về xung đột Iran và “giao tranh không hồi kết” ở Ukraine.

Lần gần nhất hai tổng thống điện đàm là vào tháng 12. Nhà Trắng khi đó mô tả cuộc gọi là “tích cực”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Putin cảnh báo rằng xung đột tiếp diễn ở Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu khí toàn cầu, đặc biệt là khi Eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng, đang bị đóng cửa trên thực tế.

Ông nói trong cuộc họp chính phủ, rằng xung đột có thể dẫn đến việc ngừng sản xuất dầu ở vùng Vịnh, kéo theo một “thực tế giá cả mới”. Tổng thống khẳng định Mátxcơva vẫn là “nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy”, và sẽ tiếp tục cung cấp dầu khí cho các quốc gia mà họ coi là đối tác đáng tin cậy.

Minh Hạnh
RT
