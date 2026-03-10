Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Iran phóng 10 tên lửa mang đầu đạn nặng hơn 1 tấn về phía Israel

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng khoảng 10 tên lửa hạng nặng, mỗi tên lửa mang đầu đạn nặng hơn một tấn, trong đợt không kích mới nhất nhằm vào Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã phát động đợt tấn công thứ 33 trong khuôn khổ Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhắm vào các căn cứ, địa điểm và cơ sở quân sự của Mỹ và Israel.

Theo tuyên bố được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra, trong đợt tấn công này, Iran đã triển khai số lượng lớn tên lửa nhiên liệu rắn Khyber Shikan, được trang bị đầu đạn nặng khoảng một tấn. Lực lượng này khẳng định toàn bộ tên lửa đều đánh trúng các mục tiêu đã định.

Các báo cáo ban đầu cho biết, hơn 10 tên lửa được cho là đã đánh trúng các mục tiêu liên quan đến Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ và khu vực Tel Aviv.

e252f7b2-7707-41b6-b9fb-abbe4e78de1f.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của IRGC cho biết một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã được tiến hành nhằm vào Tel Aviv, với 10 tên lửa mang đầu đạn nặng khoảng một tấn.

"Một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã được tiến hành vào thành phố Tel-Aviv, bao gồm việc sử dụng 10 tên lửa, mỗi tên lửa có đầu đạn nặng một tấn", theo IRNA.

Ngoài đòn tấn công bằng tên lửa, IRGC cho biết lực lượng phòng không Iran đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình trên bầu trời miền trung nước này.

Cũng theo IRGC, một máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công và phá hủy trung tâm liên lạc vệ tinh Sdot Micha ở phía nam Tel Aviv. Iran mô tả đây là đầu mối quan trọng kết nối các căn cứ không quân của Israel với máy bay quân sự.

Bên cạnh đó, IRGC tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát Orbiter-4 của Israel trên bầu trời thành phố Isfahan.

Trước đó, Chuẩn tướng Majid Mousavi, Chỉ huy Lực lượng Không quân IRGC, tuyên bố Iran sẽ chỉ sử dụng các loại tên lửa có đầu đạn nặng hơn một tấn trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Quỳnh Như
Tass
