Tổng thống Mỹ dọa giáng đòn mạnh gấp 20 lần vào Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ giáng đòn cực mạnh vào Iran nếu nước này cố gắng ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 9/3. (Ảnh: AP)

“Nếu Iran làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ giáng đòn mạnh gấp 20 lần so với những lần trước”, tổng thống viết trên Truth Social.

Ông nói rằng Mỹ “sẽ loại bỏ những mục tiêu dễ bị phá hủy, khiến Iran gần như không thể phục hồi”. “Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump gọi lời cảnh báo của mình là “món quà từ Mỹ dành cho Trung Quốc và tất cả các quốc gia sử dụng Eo biển Hormuz”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã có những phát biểu đáng chú ý khi ông trả lời phỏng vấn hãng tin CBS, phát biểu trước các nghị sĩ đảng Cộng hoà và tham gia một cuộc họp báo.

Giá dầu lâu dài sẽ giảm

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Trump cho biết dù Eo biển Hormuz “vẫn mở”, nhưng chính quyền của ông đang “xem xét” việc tiếp quản tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, có thời điểm hôm 9/3, giá dầu gần chạm mốc 120 USD/thùng trước khi giảm nhẹ. Có hai lý do chính dẫn đến tình trạng này, là việc đóng cửa Eo biển Hormuz và sự suy giảm sản lượng dầu ở Trung Đông.

Phát biểu sau đó tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump nói: “Tôi biết giá dầu sẽ tăng nếu tôi làm điều này. Trên thực tế, giá tăng ít hơn so với dự đoán của tôi”.

Nhưng về dài hạn, chiến dịch ở Iran sẽ làm giảm giá dầu, ông Trump nhấn mạnh. “Eo biển Hormuz vẫn sẽ an toàn. Chúng ta đang chấm dứt mối đe dọa này một lần và mãi mãi. Kết quả là giá dầu và giá khí đốt thấp hơn cho các gia đình Mỹ”.

Ông Trump bác bỏ thông tin cho rằng, người tiêu dùng Mỹ đang phải gánh hậu quả do giá dầu tăng vọt. Ông khẳng định tình trạng thiếu hụt nguồn cung “ảnh hưởng đến các quốc gia khác nhiều hơn là ảnh hưởng đến Mỹ”.

“Thực sự không ảnh hưởng đến chúng ta,” ông nói. “Chúng ta có rất nhiều dầu”.

Đề cập đến phương án giảm giá nhiên liệu, Tổng thống Trump gợi ý rằng chính quyền của ông sẽ “miễn giảm một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ”.

Ông không nêu rõ lệnh trừng phạt nào sẽ được dỡ bỏ, chỉ nói rằng: “Chúng ta có lệnh trừng phạt đối với một số quốc gia. Chúng ta sẽ dỡ bỏ những lệnh trừng phạt đó cho đến khi tình hình ổn định trở lại”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/3 tuyên bố, bất kỳ quốc gia Ả-rập hoặc châu Âu nào trục xuất đại sứ Israel và Mỹ khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép đi lại tự do qua Eo biển Hormuz, bắt đầu từ ngày 10/3.

Tổng thống Trump phát biểu trước các nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 9/3. (Ảnh: AP)

Chiến dịch gần như hoàn tất

Tổng thống Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, rằng “chiến dịch ở Iran gần như đã hoàn tất”.

“Họ không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, không còn không quân. Tên lửa của họ chỉ còn rải rác. Máy bay không người lái của họ đang bị phá huỷ khắp nơi, kể cả các nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Nếu nhìn kỹ, họ chẳng còn gì cả. Về mặt quân sự, họ không còn gì nữa”.

Phát biểu trước Hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện tại Doral (Florida), ông Trump mô tả chiến dịch ở Iran là một “cuộc phiêu lưu ngắn hạn”.

“Đất nước chúng ta đang làm rất tốt. Ý tôi là, ở một mức độ mà không ai nghĩ tới. Chúng ta đã thực hiện một cuộc phiêu lưu ngắn hạn, vì chúng ta cảm thấy cần phải làm vậy để loại bỏ một số thứ. Quân đội của chúng ta thật giỏi, phải không?”, nhà lãnh đạo Mỹ nói trong tiếng reo hò.

Sau đó, tại một cuộc họp báo, ông Trump nhắc lại rằng Mỹ đã đạt được những “bước tiến lớn” trong cuộc chiến với Iran, cho thấy chiến dịch này có thể “gần như đã hoàn tất”.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu ở Iran, “một số trong đó là những mục tiêu rất quan trọng”. Nhưng quân đội Mỹ vẫn để dành “một số mục tiêu quan trọng nhất cho sau này, bao gồm các cơ sở sản xuất điện và nhiều thứ khác”.

“Chúng tôi không tìm cách làm điều đó nếu không cần thiết”, ông nói. “Đó là những mục tiêu rất dễ tấn công, nhưng nếu bị tấn công thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra trước khi tấn công chúng”.

Tổng thống Trump nói thêm rằng, bằng việc tấn công Iran, ông đang giữ lời hứa năm 2015 của mình về việc sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cuộc tấn công vào các nước vùng Vịnh

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng quyết định tấn công các nước láng giềng của Tehran để đáp trả Mỹ và Israel là “rất dại dột”.

Trong một tuần qua, Iran đã tấn công Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Qatar, Ả-rập Xê-út cùng nhiều nước vùng Vịnh khác, chủ yếu nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở những quốc gia này.

Các nước láng giềng của Iran “phần lớn trung lập, hoặc ít nhất là không có ý định can thiệp”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng sau các cuộc tấn công của Tehran, “các nước láng giềng đã đứng về phía chúng ta và bắt đầu tấn công đáp trả”.

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa nhắc lại cáo buộc chưa có bằng chứng, rằng “Iran sẽ tìm cách thống trị Trung Đông nếu Mỹ và Israel không ra đòn trước”.

“Iran là một quốc gia rất hùng mạnh. Họ muốn thống trị Trung Đông. Nếu chúng ta không tấn công họ, họ sẽ thống trị Trung Đông”, ông Trump nói.

Lãnh đạo mới của Iran

Tổng thống Trump cho biết, ông “thất vọng” khi Iran bổ nhiệm con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei - ông Mojtaba Khamenei - làm lãnh tụ tối cao tiếp theo.

“Tôi thất vọng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến nhiều vấn đề tương tự hơn cho đất nước. Vì vậy, tôi thất vọng khi thấy sự lựa chọn của họ”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có bị coi là mục tiêu tấn công hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng ông không muốn đề cập đến việc đó.

“Điều đó sẽ không phù hợp. Nhưng hãy nhìn xem, tôi đã từng là mục tiêu ám sát”, ông Trump nói, ám chỉ đến những âm mưu ám sát nhằm vào ông trước đây.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Mỹ nên tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran. “Chúng tôi muốn tham gia”, ông Trump nói. “Chúng tôi nghĩ rằng họ nên bổ nhiệm một tổng thống, hoặc người đứng đầu đất nước, người có thể làm điều gì đó một cách hòa bình”.

Vụ tấn công trường nữ sinh

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump một lần nữa đổ lỗi cho Iran, hoặc một quốc gia khác, về vụ tấn công gây chết người nhằm vào một trường nữ sinh ở miền Nam Iran.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran công bố video cho thấy, một tên lửa dường như là Tomahawk của Mỹ đang nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nằm cạnh trường học.

Ông Trump tuyên bố nhiều quốc gia sở hữu các loại tên lửa Tomahawk “thông dụng” giống như loại dường như đã được sử dụng trong vụ tấn công.

“Tên lửa Tomahawk - một trong những loại vũ khí mạnh nhất hiện có - được bán và sử dụng bởi các quốc gia khác, các bạn biết điều đó. Iran cũng có một số tên lửa Tomahawk, và họ ước gì mình có nhiều hơn”, ông Trump nói khi được phóng viên CNN hỏi liệu Mỹ có chịu bất kỳ trách nhiệm nào về vụ tấn công trường học hay không.

Trên thực tế, tên lửa Tomahawk không phải là một loại vũ khí “thông dụng”. Mỹ, Anh và Úc sở hữu chúng, nhưng Iran thì không, theo CNN.

Khi bị một phóng viên khác chất vấn về lý do vì sao ông là thành viên duy nhất trong chính quyền Mỹ đổ lỗi cho Iran, Tổng thống Trump thừa nhận: “Bởi vì tôi chưa nắm được đủ thông tin. Tôi được thông báo là vụ việc đang được điều tra, nhưng tên lửa Tomahawk được các nước khác sử dụng. Như các bạn biết, nhiều quốc gia khác cũng có tên lửa Tomahawk. Họ mua chúng từ chúng ta. Nhưng chắc chắn, bất kể kết quả điều tra là gì, tôi sẵn sàng chấp nhận báo cáo đó”.

Trước đó hôm 7/3, Tổng thống Trump nói rằng “dựa trên những gì tôi đã thấy, vụ tấn công là do Iran thực hiện.” Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người đứng cạnh ông lúc đó, chỉ nói rằng vấn đề đang được điều tra.