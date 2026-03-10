Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Xuất hiện video tiêm kích chiến đấu phóng tên lửa trên bầu trời Dubai

Quỳnh Như

TPO - CNN mới đây công bố đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu phóng tên lửa nhằm vào máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời Dubai hôm Chủ nhật (8/3).

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đang tăng cường đối phó với các cuộc tấn công từ Iran.

Máy bay chiến đấu phóng tên lửa đánh chặn UAV.

Trước đó, các video được đăng tải trực tuyến lần đầu tiên vào Chủ nhật cho thấy một chiếc máy bay không người lái có hình dáng tương tự máy bay Shahed của Iran được ghi nhận bay ở độ cao thấp trên bãi biển Al Mamzar, địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía đông bắc Dubai.

Vài phút sau, một tiêm kích xuất hiện và bay thấp qua khu vực bãi biển trước khi phóng quả tên lửa nhằm vào mục tiêu. Trong đoạn video, nhiều người đang tắm biển có thể được nhìn thấy trên bãi cát và dưới nước tại thời điểm vụ việc xảy ra.

Các đoạn video kết thúc trước khi ghi lại kết quả của cú đánh chặn, vì vậy hiện chưa rõ tên lửa có bắn trúng UAV hay không.

Dubai - thành phố đang thu hút nhiều người có tầm ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh là điểm đến an toàn trong những năm gần đây, hiện đang chịu tác động từ cuộc xung đột Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó, hôm thứ Bảy (7/3), sân bay quốc tế Dubai đã phải tạm thời ngừng hoạt động trong thời gian ngắn sau khi một UAV rơi gần khu vực nhà ga, dù hoạt động nhanh chóng được khôi phục. Ở phía nam thành phố, người dân tại các tòa nhà quanh khu Dubai Marina cũng được sơ tán sau khi mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn rơi xuống, làm hư hại mặt tiền của một tòa nhà cao tầng.

Quỳnh Như
CNN
#Dubai #UAV #tên lửa #xung đột #UAE #Iran #an ninh #căng thẳng #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục