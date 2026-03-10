Xuất hiện video tiêm kích chiến đấu phóng tên lửa trên bầu trời Dubai

TPO - CNN mới đây công bố đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu phóng tên lửa nhằm vào máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời Dubai hôm Chủ nhật (8/3).

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đang tăng cường đối phó với các cuộc tấn công từ Iran.

Máy bay chiến đấu phóng tên lửa đánh chặn UAV.

Trước đó, các video được đăng tải trực tuyến lần đầu tiên vào Chủ nhật cho thấy một chiếc máy bay không người lái có hình dáng tương tự máy bay Shahed của Iran được ghi nhận bay ở độ cao thấp trên bãi biển Al Mamzar, địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía đông bắc Dubai.

Vài phút sau, một tiêm kích xuất hiện và bay thấp qua khu vực bãi biển trước khi phóng quả tên lửa nhằm vào mục tiêu. Trong đoạn video, nhiều người đang tắm biển có thể được nhìn thấy trên bãi cát và dưới nước tại thời điểm vụ việc xảy ra.

Các đoạn video kết thúc trước khi ghi lại kết quả của cú đánh chặn, vì vậy hiện chưa rõ tên lửa có bắn trúng UAV hay không.

Dubai - thành phố đang thu hút nhiều người có tầm ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh là điểm đến an toàn trong những năm gần đây, hiện đang chịu tác động từ cuộc xung đột Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó, hôm thứ Bảy (7/3), sân bay quốc tế Dubai đã phải tạm thời ngừng hoạt động trong thời gian ngắn sau khi một UAV rơi gần khu vực nhà ga, dù hoạt động nhanh chóng được khôi phục. Ở phía nam thành phố, người dân tại các tòa nhà quanh khu Dubai Marina cũng được sơ tán sau khi mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn rơi xuống, làm hư hại mặt tiền của một tòa nhà cao tầng.