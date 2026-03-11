Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ yêu cầu Israel ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Iran

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Iran. Đây là lần đầu tiên Washington hạn chế hành động của đồng minh kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công chung, theo Axios.

Trang tin Axios dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã yêu cầu Israel không tiến hành thêm các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Iran, đặc biệt là cơ sở dầu mỏ.

Yêu cầu của Mỹ đánh dấu lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump kiềm chế Israel kể từ khi hai nước phát động chiến dịch chung chống lại Iran cách đây 10 ngày.

myis.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

Nguồn tin cho biết, Nhà Trắng đã truyền đạt thông điệp tới giới lãnh đạo Israel và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Chính quyền Tổng thống Trump đưa ra ba lý do cho yêu cầu của mình: Thứ nhất, các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng gây thiệt hại cho người dân Iran; thứ hai, Tổng thống Trump đặt mục tiêu hợp tác với ngành dầu mỏ của Iran sau xung đột, tương tự như cách tiếp cận ông đã áp dụng với Venezuela; thứ ba, việc leo thang căng thẳng hơn nữa có thể dẫn đến những cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp các quốc gia vùng Vịnh.

Theo Axios, Mỹ coi các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và dầu mỏ của Iran là một "phương án cuối cùng" - chỉ được sử dụng nếu Iran tiến hành những cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở dầu mỏ vùng Vịnh.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã trực tiếp cảnh báo rằng, nếu Iran có động thái như vậy, Mỹ sẽ phản ứng "mạnh gấp 20 lần", điều này sẽ khiến việc Iran phục hồi vị thế một quốc gia gần như bất khả thi.

Cuối tuần qua, Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở dầu mỏ của Iran. Đặc biệt, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran sau vụ tập kích.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã phủ nhận việc Washington liên quan đến các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các kho nhiên liệu, nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ không tham gia vào những đòn đánh nhằm vào mục tiêu này.

Quỳnh Như
Axios
#Mỹ #Israel #Iran #cơ sở năng lượng #xung đột #dầu mỏ #căng thẳng Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục