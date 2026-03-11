Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ tin Nga không chia sẻ thông tin tình báo với Iran

Quỳnh Như

TPO - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Nga bác bỏ cáo buộc chia sẻ thông tin tình báo với Iran và Washington tin tưởng điều này.

Theo CNN, gần đây xuất hiện những thông tin cáo buộc Nga cung cấp cho Iran thông tin tình báo về vị trí và hoạt động của quân đội, tàu chiến và máy bay Mỹ.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Nga không chia sẻ thông tin tình báo với Iran để giúp nước này nhắm mục tiêu vào Mỹ.

"Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, phía Nga nói rằng họ không chia sẻ thông tin. Đó là những gì họ nói. Vì vậy, chúng ta có thể tin lời họ", ông Witkoff lưu ý.

3dc8fe29-aee7-4a71-b0cf-a5c376c92627.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: Getty Image

Đặc phái viên Mỹ cũng nói thêm rằng ông cùng ông Jared Kushner đã có cuộc trao đổi riêng với Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Yuri Ushakov vào hôm thứ Hai (9/3), và nhận được thông điệp tương tự.

"Ông Jared Kushner và tôi đã điện đàm với ông Yuri Ushakov, và ông ấy cũng nhắc lại điều tương tự… Chúng tôi hy vọng rằng việc chia sẻ thông tin như vậy không xảy ra", ông Witkoff nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo tối thứ Ba, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump và đặc phái viên Witkoff đã gửi thông điệp tới Nga, rằng nếu việc chia sẻ thông tin tình báo với Iran thực sự diễn ra, Washington sẽ không hài lòng. Nhà Trắng cũng bày tỏ hy vọng điều này không xảy ra.

Quỳnh Như
CNN
#Nga #Iran #tình báo #Mỹ #tấn công #xung đột #Trung Đông

