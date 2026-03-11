Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đức chuyển hơn 30 tên lửa Patriot cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Đức đã thu thập các tên lửa PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot từ các đồng minh để cung cấp cho Ukraine, theo tờ Spiegel.

Theo Spiegel, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã chuẩn bị một gói viện trợ gồm khoảng 30 tên lửa PAC-3 do các đối tác và đồng minh châu Âu đóng góp, nhằm bổ sung cho kho dự trữ phòng không của Ukraine. Cùng với số tên lửa khác mà Đức cung cấp từ kho dự trữ của quân đội nước này, Ukraine dự kiến sẽ nhận tổng cộng khoảng 35 tên lửa đánh chặn trong những tuần tới.

00016b8d-140a-42a4-9b26-e5ce9d9006c8.jpg

Ngoài các tên lửa Patriot, Berlin cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng nhiều hệ thống và linh kiện khác, bao gồm các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS), tên lửa không đối không AIM-9, tên lửa dẫn đường cho hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất, cùng các linh kiện phục vụ sửa chữa và bảo trì các hệ thống Patriot và IRIS-T.

Trước đó, bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Pistorius cho biết Đức sẵn sàng cung cấp 5 tên lửa PAC-3 từ kho dự trữ của Bundeswehr nếu các đối tác có thể cùng huy động thêm 30 tên lửa. Một số quốc gia, trong đó có Hà Lan, đã cam kết tham gia nỗ lực này.

Tuy nhiên, Spiegel lưu ý rằng Ukraine trung bình cần khoảng 60 tên lửa đánh chặn mỗi tháng. Do đó, gói viện trợ trên chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng nửa tháng.

Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết do thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot, các đơn vị phòng không của nước này từng rơi vào tình trạng cạn kiệt vào tháng trước, khiến họ không thể đánh chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh lực lượng phòng vệ Ukraine đã góp phần đáng kể trong việc bảo vệ các thành phố trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Tuy vậy, ông thừa nhận năng lực phòng thủ hiện tại vẫn chưa đủ, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu.

Trong khi đó, New York Times gần đây đưa tin rằng căng thẳng và xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến một số nước phương Tây phân tán sự chú ý, làm gián đoạn nguồn cung tên lửa mới cho các hệ thống phòng không của Ukraine.

Quỳnh Như
Pravda, Spiegel
#tên lửa Patriot #Ukraine #viện trợ quân sự #phòng không #Đức #xung đột

