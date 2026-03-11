Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ sắp công bố thông tin vụ tấn công trường học, không loại trừ khả năng đưa quân đến Iran

Quỳnh Như

TPO - Nhà Trắng hôm thứ Ba (10/3) cho biết Lầu Năm Góc sẽ công bố báo cáo về vụ tấn công vào một trường nữ sinh ở miền nam Iran. Đồng thời cho biết Washington không loại trừ khả năng đưa quân đến Tehran.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba (10/3), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Lầu Năm Góc sẽ sớm báo cáo về vụ tấn công vào một trường nữ sinh ở Iran.

"Bộ Chiến tranh sẽ làm điều đó, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn... và như tổng thống đã nói tại cuộc họp báo hôm qua, Nhà Trắng sẽ chấp nhận kết quả của cuộc điều tra đó bất kể kết luận đó là gì", bà Karoline Leavitt nói.

a1b31707-74e9-462b-9e9b-5db578fc8915.jpg
Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Ba.

Trong khi Bộ Chiến tranh cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông tin rằng Iran phải chịu trách nhiệm. Ông Trump cũng cho biết nhiều quốc gia sở hữu các loại tên lửa Tomahawk giống như loại dường như đã được sử dụng trong vụ tấn công.

"Tên lửa Tomahawk là một trong những loại vũ khí mạnh nhất hiện có - được bán và sử dụng bởi nhiều quốc gia khác nhau, các bạn biết điều đó. Iran cũng có một số tên lửa Tomahawk, và họ ước gì mình có nhiều hơn", Tổng thống Trump nói khi được phóng viên CNN hỏi liệu Mỹ có chịu bất kỳ trách nhiệm nào về vụ tấn công trường học hay không.

Khi được hỏi thêm về các vấn đề trên, bà Karoline Leavitt cho biết: "Chúng tôi sẽ không đi trước quyết định của Bộ Chiến tranh và kết luận của cuộc điều tra đó. Tổng thống có quyền chia sẻ quan điểm của mình với công chúng Mỹ, nhưng ông ấy đã nói rằng sẽ chấp nhận kết luận cuộc điều tra đó".

Cũng trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào" trong cuộc chiến với Iran, bao gồm cả việc triển khai quân đội Mỹ tại nước này.

"Về việc triển khai quân đội trên thực địa, tổng thống đã nhiều lần đề cập đến điều này. Và ông ấy không loại trừ bất kỳ phương án nào", bà Leavitt lưu ý.

Đầu tuần này, hãng thông tấn Mehr của Iran công bố đoạn video cho thấy một tên lửa nghi là Tomahawk của Mỹ bắn trúng căn cứ quân sự nằm cạnh trường tiểu học bị tấn công ở Iran hôm 28/2. Vụ tập kích đã khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó 163 người là trẻ em.

Quỳnh Như
CNN
#Lầu Năm Góc #Iran #tấn công trường học #Tổng thống Trump #tên lửa Tomahawk #điều tra #quân sự #tấn công #xung đột #căng thẳng Trung Đông

