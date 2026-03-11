Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ cảnh báo Nga không nên can thiệp vào cuộc chiến với Iran

Minh Hạnh

TPO - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đưa ra tại một cuộc họp báo, khi ông được hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

image-47.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Hegseth mô tả cuộc trò chuyện là một “cuộc điện đàm mạnh mẽ”, mà ông hy vọng đã tái khẳng định “một số cơ hội cho hòa bình” trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Cuộc điện đàm cũng “nhắc lại một thực tế, rằng liên quan đến cuộc xung đột này, họ không nên can thiệp”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Giới lãnh đạo Iran đang “tuyệt vọng”

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth cho biết các lãnh đạo Iran “đang tuyệt vọng” khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai.

Ông khuyến cáo Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei - nên nghe theo lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump và “không theo đuổi vũ khí hạt nhân”.

“Lãnh tụ mới của Iran nên lắng nghe lời cảnh báo của Tổng thống Trump, đó là không theo đuổi vũ khí hạt nhân, và ông ấy nên công khai tuyên bố điều đó”, ông Hegseth nói.

Khi được hỏi về tin đồn rằng ông Khamenei có thể đã bị thương trong các cuộc tấn công vào Iran, Bộ trưởng Hegseth cho biết ông không thể bình luận.

Vụ tấn công trường tiểu học ở Iran

Theo ông Hegseth, cuộc tấn công vào trường tiểu học ở Iran khiến hơn 170 người thiệt mạng sẽ được điều tra “kỹ lưỡng”. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ “đã cố gắng bằng mọi cách có thể để tránh thương vong dân sự”.

“Không một quốc gia nào thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ dân thường hơn Mỹ, từ các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe cho đến chiến dịch này”, bộ trưởng nói.

Ông cũng cáo buộc, dù không đưa ra bằng chứng, rằng Iran đã “phóng tên lửa từ trường học và bệnh viện”.

Thời điểm kết thúc chiến tranh

Bộ trưởng Hegseth tuyên bố, Mỹ sẽ không nhượng bộ trong cuộc chiến với Iran cho đến khi “đối thủ bị đánh bại hoàn toàn”. Ông nói thêm, rằng Tổng thống Trump “được quyền điều khiển” chiến dịch và đặt ra thời hạn của riêng mình.

Những bình luận của Bộ trưởng Hegseth được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/3 tuyên bố cuộc chiến “gần như đã hoàn tất”. Ông Trump cũng nói rằng “chúng ta đã thắng trên nhiều phương diện, nhưng vẫn chưa đủ”.

“Như Tổng thống Trump đã tuyên bố hôm qua, chúng ta đang lấn át đối thủ bằng một màn thể hiện kỹ năng kỹ thuật và sức mạnh quân sự áp đảo”, ông Hegseth nói trong cuộc họp báo.

“Nhưng chúng ta làm điều đó theo thời gian biểu và theo sự lựa chọn của mình”, ông Hegseth nói, nhắc lại rằng, quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc sẽ thuộc về Tổng thống Trump.

Minh Hạnh
CNN
#Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #Iran #Israel #Mỹ #Nga #Trung Đông

