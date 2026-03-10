Nở rộ nội dung gắn Tổng thống Trump với tội phạm Epstein giữa chiến dịch tấn công Iran

TPO - Một video mờ cho thấy cảnh nhiều bé gái bị bịt mắt đi qua ông Donald Trump khi ông chỉ mặc đồ lót. Giọng nói đau khổ của một bé gái vang lên bằng tiếng Đức. Video sau đó chuyển sang cảnh ông Trump và những người nổi tiếng khác nói chuyện với tội phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein.

Bức ảnh ông Trump chụp với Epstein tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 1997. (Ảnh: Getty)

Đó là video đăng trên tài khoản mạng xã hội X có tên HDX News, được xem hơn 6,8 triệu lần.

Tài khoản viết: “Video này không phải giả. Những kẻ ấu dâm bệnh hoạn đã gây ra chiến tranh để chuyện này không bị nhắc đến”.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu về thông tin sai lệch, video này thực sự là giả. Họ cho biết tài khoản HDX News thuộc về một mạng lưới ủng hộ Iran, nơi đăng các nội dung tập trung khai thác thuyết âm mưu cho rằng Tổng thống Trump tấn công Iran để đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ bê bối Epstein.

Một số kênh truyền thông gọi lãnh đạo Mỹ và Israel là một phần của “giai cấp Epstein” hoặc “chế độ Epstein”. Những nội dung như vậy thường không lan rộng, nhưng gần đây thông điệp này dường như đang được phát tán thông qua các tài khoản có tên chung chung.

Theo ông Bret Schafer, chuyên gia tại tổ chức phi lợi nhuận Institute for Strategic Dialogue, rất nhiều nội dung liên quan đến Epstein đang được tung ra để thu hút chú ý.

Bên cạnh đó, kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2, nhiều video trên mạng xã hội X, TikTok, Instagram và Telegram, cho thấy tên lửa, máy bay chiến đấu bị bắn rơi và các vụ nổ lớn, thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, nhiều video sau đó bị phát hiện là do AI tạo ra, sử dụng cảnh quay cũ từ các cuộc chiến trước, hoặc thậm chí cảnh trong trò chơi điện tử.

Theo các nhà nghiên cứu của ISD, HDX News là một phần của mạng lưới gồm ít nhất 15 tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội X, chia sẻ chéo bài viết của nhau. Một tài khoản khác có tên GPX News cũng đăng video Epstein pha trộn giữa cảnh AI và một số đoạn video thật, được hơn 4,7 triệu lượt xem.

Sau khi báo chí liên hệ, X cho biết họ đã đình chỉ 2 tài khoản đăng video giả, nhưng một số tài khoản khác trong mạng lưới vẫn hoạt động.

Các nhà nghiên cứu của Liên đoàn chống phỉ báng cho biết, cuộc chiến Iran cũng làm tăng mạnh nội dung bài Do Thái, trong đó một số gắn Epstein - một người Do Thái, với cuộc chiến.

Theo Oren Segal, chỉ vài ngày sau khi xung đột bắt đầu, một thuyết âm mưu đã lan truyền trên mạng xã hội đổi tên chiến dịch quân sự của Mỹ từ “Operation Epic Fury” (Cơn thịnh nộ dữ dội) thành “Operation Epstein Fury” (Cơn thịnh nộ Epstein). Báo cáo của ADL cho thấy cụm từ “Epstein Fury” được nhắc tới hơn 90.000 lần trên khoảng 60.000 tài khoản trên mạng xã hội X chỉ trong 3 ngày đầu tiên.

Một số nhân vật nổi tiếng cũng góp phần lan truyền những thông tin đó. Bình luận viên chính trị cánh hữu Mỹ Candace Owens, người có hơn 5,9 triệu người đăng ký trên YouTube, đã chia sẻ lại bài đăng trên mạng xã hội X với hình ảnh AI thể hiện ông Trump đứng giữa các lá cờ Israel và ám chỉ Mỹ tấn công Iran vì bị người Do Thái “kiểm soát”.

Theo nhà nghiên cứu Emerson Brooking, các bài đăng dùng cụm từ “Epstein regime”, với ý miệt thị liên minh Mỹ - Israel, tăng 100 lần trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công.

Ông Brooking cho rằng theo thời gian, nhiều thông tin như vậy được lan truyền có thể tác động đến dư luận, củng cố những câu chuyện mà nhiều người sẵn sàng tin, rằng ông Trump tấn công Iran để đánh lạc hướng khỏi hồ sơ Epstein.