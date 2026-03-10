Iran cảnh báo siết chặt xuất khẩu dầu nếu Mỹ - Israel tiếp tục tấn công

TPO - Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 10/3 tuyên bố, lực lượng này đang “chờ đợi hạm đội Hải quân Mỹ ở Eo biển Hormuz”, và “sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này” nếu Mỹ - Israel tiếp tục tấn công.

(Ảnh: Reuters)

Những bình luận của người phát ngôn Ali Mohammad Naeini dường như là lời đáp trả đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo hôm 9/3 về việc bảo vệ Eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và hàng hải quan trọng.

“Lực lượng vũ trang Iran đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ ở Eo biển Hormuz, và đang chờ đợi tàu sân bay Gerald Ford”, ông Naeini nói.

“Lãnh đạo Mỹ tuyên bố có sự hiện diện của các tàu thương mại và quân sự trong khu vực, cũng như việc chúng dễ dàng đi qua Eo biển Hormuz. Trong khi trên thực tế, các tàu, thuyền và tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đã rời khỏi khu vực và đóng quân ở khoảng cách hơn 1.000 km để tránh tên lửa và máy bay không người lái mạnh mẽ của Iran”.

Hôm 9/3, Tổng thống Trump nói rằng tuyến đường qua Eo biển Hormuz “sẽ vẫn an toàn”, và cảnh báo “cái giá mà Iran phải trả sẽ không thể tính toán được” nếu nước này cố gắng tấn công bất kỳ tàu nào.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông đang “xem xét” việc tiếp quản Eo biển Hormuz, và gợi ý rằng hải quân sẽ hộ tống các tàu chở dầu “nếu cần thiết”.

Đáp lại, người phát ngôn Naeini cảnh báo, nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục, Iran “sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này”.

Iran sẽ chỉ sử dụng đầu đạn nặng hơn 1 tấn

Trong bài đăng trên X hôm 9/3, ông Majid Mousavi- chỉ huy nhánh không quân của IRGC cảnh báo về kế hoạch leo thang các cuộc tấn công tên lửa của nước này.

“Từ nay trở đi, sẽ không có tên lửa nào có đầu đạn nhẹ hơn một tấn được phóng đi”, ông Mousavi tuyên bố. “Bước sóng” của các vụ phóng, cường độ và tầm bắn cũng sẽ tăng lên.

Cảnh báo được đưa ra khi IRGC thông báo về các vụ phóng tên lửa mới, vài giờ sau khi Iran công bố lãnh tụ tối cao mới. Video do IRGC công bố cho thấy các tên lửa Khorramshahr, Fatah, Khyber và Qadr rời bệ phóng.