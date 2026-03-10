Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tiết kiệm năng lượng: Thái Lan kêu gọi nhân viên chính phủ đi thang bộ, làm việc tại nhà

Minh Hạnh

TPO - Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu các công chức tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh khan hiếm nhiên liệu do xung đột ở Trung Đông. Các biện pháp được đề xuất bao gồm tạm dừng các chuyến đi nước ngoài, làm việc từ xa, hoặc sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.

httpsarchive-imagesprodglobal.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã yêu cầu bắt đầu từ hôm nay, các công chức sẽ làm việc tại nhà”, phát ngôn viên Chính phủ Lalida Periswiwatana nói với các phóng viên, cho biết thêm rằng sẽ có ngoại lệ đối với các quan chức phải phục vụ người dân.

Ngoài ra, việc tiến hành các chuyến đào tạo ở nước ngoài sẽ tạm dừng, thay vào đó tiến hành đào tạo trong nước.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á hiện chỉ còn dự trữ năng lượng đủ dùng trong khoảng 95 ngày và đang tìm kiếm thêm các nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ, Úc và Nam Phi, theo Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon.

Nhưng chính phủ vẫn đang khẩn trương nỗ lực giảm nhu cầu năng lượng, trước hết là ở các cơ quan công vụ. Phát ngôn viên Lalida cho biết, các biện pháp khác của chính phủ để tiết kiệm năng lượng bao gồm đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C và mặc áo sơ mi ngắn tay thay vì trang phục trang trọng như vest và cà vạt.

Các nhân viên chính phủ cũng được lệnh giảm sử dụng điện tại các tòa nhà văn phòng bằng cách tắt đèn và thiết bị điện khi không cần thiết. Sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng cho máy tính và tắt máy tính khi không sử dụng. Giảm việc sử dụng thang máy, khuyến khích sử dụng cầu thang bộ cho những quãng đường ngắn. Giảm việc sử dụng giấy và máy photocopy, khuyến khích sử dụng các hệ thống điện tử thay thế cho tài liệu giấy…

Chính phủ cũng kêu gọi người dân hợp tác và khuyến khích các biện pháp tiết kiệm năng lượng như đi chung xe.

"Nếu tình hình leo thang, chính phủ có thể xem xét các biện pháp bắt buộc bao gồm giảm độ sáng biển quảng cáo tại các cửa hàng, rạp chiếu phim và doanh nghiệp, và đóng cửa các trạm xăng lúc 22h", chính phủ cho biết trong một tuyên bố.

Gần 68% nhu cầu năng lượng của Thái Lan được đáp ứng bởi khí đốt tự nhiên. Hơn một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này được sản xuất trong nước tại Vịnh Thái Lan, trong khi 35% đến từ nhập khẩu, bao gồm 13% từ nước láng giềng Myanmar, theo Ủy ban Điều tiết Năng lượng.

Đầu tháng này, Thái Lan cũng đã tạm thời hạn chế việc xuất khẩu năng lượng sang nước khác để đảm bảo nguồn cung trong nước.

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Đông #khan hiếm nhiên liệu #giá xăng tăng #giá dầu tăng #Thái Lan

