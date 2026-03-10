Azerbaijan bất ngờ có động thái hòa giải với Iran sau vụ tấn công máy bay không người lái

TPO - Azerbaijan đã gửi viện trợ nhân đạo cho Iran, dường như là động thái hòa giải vài ngày sau khi vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran làm dấy lên lo ngại về việc chiến tranh Trung Đông lan sang vùng Caucasus.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Reuters)

Azerbaijan, một đối tác thân cận của Israel, đã lên tiếng chỉ trích Tehran sau khi máy bay không người lái nghi của Iran bắn trúng một sân bay và phát nổ gần một trường học hồi tuần trước, làm bị thương bốn người ở vùng Nakhichevan thuộc Azerbaijan, giáp biên giới với Iran.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang chuẩn bị các biện pháp trả đũa, đặt quân đội ở mức độ sẵn sàng cao nhất, và rút các nhà ngoại giao của nước này khỏi Iran.

Quân đội Iran phủ nhận việc phóng các máy bay không người lái nói trên và cáo buộc Israel dàn dựng một cuộc tấn công khiêu khích.

Nhưng trong một động thái hòa giải rõ ràng, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Azerbaijan ngày 10/3 thông báo đã vận chuyển hàng tấn lương thực và thuốc men đến Iran “sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Azerbaijan và Iran”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã liên lạc với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 8/3, cam kết sẽ điều tra vụ tấn công dù ông khẳng định “không liên quan đến Iran”.

Ông Aliyev “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra sự cố nói trên”, và hai nhà lãnh đạo “đã trao đổi quan điểm về triển vọng phát triển của các dự án kinh tế chung”, tuyên bố cho biết, dấu hiệu cho thấy cả hai bên có thể đang tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng leo thang hơn nữa.