Vùng Vịnh căng mình ứng phó tên lửa, máy bay không người lái

TPO - Một máy bay không người lái đã tấn công cơ sở ngoại giao quan trọng của Mỹ tại Iraq, sau khi Iran tuyên bố phát động “chiến dịch dữ dội và mạnh mẽ nhất” kể từ khi xung đột bùng phát.

Tên lửa Iran bắn về phía Israel. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad, nằm cạnh sân bay Baghdad ở Iraq.

Các nhân viên tại cơ sở này đã được lệnh “lập tức tìm chỗ trú ẩn”, và không có thương vong nào được ghi nhận.

Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc, cho biết tổng cộng sáu máy bay không người lái đã được phóng về phía khu phức hợp ở Baghdad và năm chiếc đã bị bắn hạ. Tờ báo này cũng nhận định, cuộc tấn công có khả năng do Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRA), một nhóm vũ trang thân Iran, thực hiện.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Baghdad đã lên án cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Iraq, nhưng không đề cập đến việc cơ sở của Mỹ bị hư hại.

"Bộ Quốc phòng Iraq nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không đứng ngoài cuộc. Thay vào đó, sẽ kiên quyết đối đầu và truy đuổi tất cả các bên liên quan”, bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Đợt đáp trả mạnh mẽ nhất

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo phát động "chiến dịch đáp trả dữ dội và mạnh mẽ nhất" kể từ khi giao tranh bùng phát.

Cuộc tấn công bao gồm các vụ phóng tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr, nhằm vào mục tiêu ở Israel và các tài sản của Mỹ trong khu vực.

Căn cứ Al Udeid do Mỹ điều hành ở Qatar và căn cứ Al Harir ở Kurdistan (Iraq) đều đã hứng hỏa lực tên lửa, Iran tuyên bố.

Những vụ phóng tên lửa này được tiếp nối bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nhóm binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), và căn cứ hải quân Juffair ở Bahrain.

Sáng sớm 11/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về một loạt các cuộc tấn công khác nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain.

Những đợt tên lửa của Iran cũng được phóng vào miền trung Israel.

Để đối phó với làn sóng tấn công liên tục của Iran, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) khuyến cáo người dân nên ở khu vực an toàn. Bộ Quốc phòng nước này cho biết hệ thống phòng không đang “đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái của Iran”.

Một tàu container ngoài khơi bờ biển phía bắc UAE đã bị hư hại “do một vật thể chưa xác định”.

Ả-rập Xê-út cho biết đã đánh chặn sáu tên lửa đạn đạo hướng tới Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan, phá hủy một số máy bay không người lái ở phía đông nước này và đánh chặn vũ khí đạn đạo hướng tới mỏ dầu Shaybah.

Ở Bahrain, còi báo động đã vang lên và Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.