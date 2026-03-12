Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ‘đã thắng’ trong cuộc chiến với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố “chúng ta đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, nhưng Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 11/3. (Ảnh: AP)

“Để tôi nói rằng chúng ta đã thắng. Các bạn biết đấy, bạn không bao giờ thích nói quá sớm rằng mình đã thắng. Nhưng chúng ta đã thắng. Chúng ta đã thắng, ngay trong giờ đầu tiên thì mọi thứ đã kết thúc, và chúng ta đã thắng”, Tổng thống Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu tại một sự kiện ở bang Kentucky ngày 11/3.

Thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ về thời gian kéo dài cuộc chiến với Iran thiếu nhất quán. Có lúc ông nói rằng chiến dịch đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, có lúc cho rằng sẽ mất 4-6 tuần, có lúc nói rằng “chúng ta đã thắng rồi… nhưng vẫn chưa thắng đủ”, và cũng có lúc mô tả các cuộc tấn công “vừa là chiến tranh vừa là một chuyến xuất kích ngắn”.

Trong bài phát biểu ngày 11/3, tổng thống cũng kể với đám đông cách ông nghĩ ra tên “Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội”.

“Họ đưa cho tôi khoảng 20 cái tên. Và tôi kiểu như sắp ngủ gật. Tôi không thích cái nào cả. Rồi tôi thấy Epic Fury. Tôi nói: ‘Tôi thích cái tên đó’”, Tổng thống Trump kể.

Khi được phóng viên hỏi rằng ông nói chiến dịch là “một chuyến xuất kích nhỏ, nhưng ông cũng nói đó là chiến tranh”, vậy rốt cuộc nó là gì?

“À, nó là cả hai. Đó là một chuyến xuất kích giúp chúng ta tránh rơi vào một cuộc chiến, và cuộc chiến thì - ý tôi là đối với họ - đó là chiến tranh. Còn với chúng ta, nó hóa ra dễ dàng hơn chúng ta nghĩ”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ ở Iran.

Các quan chức chính quyền Mỹ báo cáo trong cuộc họp với Quốc hội tuần này, rằng 6 ngày đầu của cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tốn ít nhất 11,3 tỷ USD.

Con số này được đưa ra trong cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ ngày 10/3, nhưng không bao gồm toàn bộ chi phí của cuộc chiến.

Một số trợ lý Quốc hội cho biết, Nhà Trắng có thể sớm gửi yêu cầu tới Quốc hội để xin thêm ngân sách cho chiến tranh. Một số quan chức nói con số đề nghị có thể lên tới 50 tỷ USD, trong khi những người khác cho rằng mức đó có thể vẫn còn thấp.

Chính quyền Tổng thống Trump chưa công bố con số chính thức về tổng chi phí cuộc chiến hoặc thời gian dự kiến kéo dài.

Chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, phần lớn là người Iran và Li-băng. Cuộc chiến cũng đang gây hỗn loạn cho thị trường năng lượng và vận tải toàn cầu.

Nhiều thành viên Quốc hội lo ngại cuộc chiến có thể làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ, trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng vốn gặp khó khăn trong việc tăng sản xuất.