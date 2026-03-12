Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Máy bay không người lái lao xuống kho dầu, cảng Oman bốc cháy dữ dội

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy tại cảng Salalah (Oman), sau khi một video trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái nghi của Iran tấn công một bể chứa tại cảng, gây ra vụ nổ dữ dội.

(Nguồn: CNN)

Cơ quan Phòng vệ Dân sự và Cứu thương Oman cho biết, nỗ lực dập tắt đám cháy “có thể mất một thời gian”.

Một phát ngôn viên của bộ chỉ huy trung tâm Iran mô tả Oman là một quốc gia thân thiện và gọi vụ tấn công là “rất đáng ngờ”, theo truyền thông nhà nước Iran. Ông cho biết Iran đang điều tra vụ việc.

Quốc vương Oman Haitham bin Tariq đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 11/3, bày tỏ “sự không tán thành và lên án mạnh mẽ” các cuộc tấn công vào nước này. Đồng thời, ông tái khẳng định lập trường trung lập của Oman trong cuộc xung đột khu vực.

Cùng ngày, một máy bay không người lái đã rơi xuống một tòa nhà gần khu vực cảng Dubai Creek (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất), gây ra một đám cháy nhỏ, theo thông báo từ văn phòng truyền thông thành phố.

Chính quyền đã sơ tán người dân khỏi tòa nhà như một biện pháp phòng ngừa trước khi dập tắt đám cháy.

Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong.

Minh Hạnh
CNN
#kho dầu #Oman #UAE #Dubai #máy bay không người lái #Iran #Trung Đông

