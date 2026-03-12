Máy bay không người lái lao xuống kho dầu, cảng Oman bốc cháy dữ dội

TPO - Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy tại cảng Salalah (Oman), sau khi một video trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái nghi của Iran tấn công một bể chứa tại cảng, gây ra vụ nổ dữ dội.

(Nguồn: CNN)

Cơ quan Phòng vệ Dân sự và Cứu thương Oman cho biết, nỗ lực dập tắt đám cháy “có thể mất một thời gian”.

Một phát ngôn viên của bộ chỉ huy trung tâm Iran mô tả Oman là một quốc gia thân thiện và gọi vụ tấn công là “rất đáng ngờ”, theo truyền thông nhà nước Iran. Ông cho biết Iran đang điều tra vụ việc.

Quốc vương Oman Haitham bin Tariq đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 11/3, bày tỏ “sự không tán thành và lên án mạnh mẽ” các cuộc tấn công vào nước này. Đồng thời, ông tái khẳng định lập trường trung lập của Oman trong cuộc xung đột khu vực.