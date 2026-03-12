Iran mở chiến dịch tấn công dữ dội nhất, thêm lực lượng chuẩn bị tham chiến

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phát động chiến dịch tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, truyền thông nhà nước đưa tin. Israel đang chuẩn bị cho khả năng Iran và Hezbollah mở rộng tấn công, trong khi một lực lượng khác chuẩn bị tham gia.

Một tên lửa từ Iran bay về phía Tel Aviv ngày 11/3. (Ảnh: AP)

Đợt tấn công của Iran trong đêm qua sử dụng nhiều tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr, nhắm vào mục tiêu tại Israel và các tài sản của Mỹ trong khu vực, đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết.

Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ nhắm vào các cảng và bến tàu trên khắp khu vực nếu các cảng của Iran bị tấn công.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cáo buộc Iran sử dụng các cảng dân sự dọc eo biển Hormuz để tiến hành hoạt động quân sự đe dọa vận tải quốc tế, đồng thời cảnh báo những cảng đó có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp theo luật quốc tế.

Đáp lại, người phát ngôn quân đội Iran Abolfazl Shekarchi nói với truyền thông Iran: “Nếu các cảng của Iran bị đe dọa, tất cả cảng và bến tàu trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Iran có khả năng tấn công “bất kỳ địa điểm nào chúng tôi lựa chọn”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói các vụ phóng tên lửa trước đó của Iran nhằm “làm mù radar và hệ thống phòng thủ của đối phương”, và vì vậy Iran giờ đây có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào với số lượng tên lửa ít hơn.

Bài được đăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ABC rằng “phần lớn” tên lửa và vũ khí của Iran đã bị phá hủy.

CNN dẫn 2 nguồn tin từ Israel cho biết, nước này đang chuẩn bị cho khả năng Iran và Hezbollah mở rộng đáng kể các cuộc tấn công.

Theo 1 nguồn tin, Israel thấy dấu hiệu lực lượng Houthis thân Iran tại Yemen có thể phóng vũ khí tấn công Israel - lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến lần này nổ ra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo chính trị và an ninh cấp cao để thảo luận tình hình mới nhất.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết do Bahrain đề xuất, yêu cầu Iran lập tức chấm dứt tấn công vào các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh Ba Tư.

Văn bản “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nghiêm trọng” nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út, UAE và Jordan.

Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, không có phiếu chống, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.