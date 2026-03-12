Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran cảnh báo giá dầu có thể lên 200 USD/thùng

Thu Loan

TPO - Bộ chỉ huy quân sự Iran nói rằng thế giới nên chuẩn bị cho khả năng giá dầu tăng lên 200 USD/thùng, trong bối cảnh vừa có thêm 3 tàu thương mại bị tấn công tại vùng Vịnh.

img-0337.jpg
Tàu Thái Lan bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz ngày 11/3. (Ảnh: Reuters)

Ngày 11/3, Iran tấn công Israel và các mục tiêu trên khắp Trung Đông, cho thấy nước này vẫn có thể phản công và gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, bất chấp những đợt không kích mà Lầu Năm Góc mô tả là dữ dội nhất từ trước đến nay.

Giá dầu tăng vọt đầu tuần này nhưng sau đó hạ nhiệt, trong khi thị trường chứng khoán phục hồi vì giới đầu tư tạm thời đặt cược Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm tìm ra cách chấm dứt cuộc chiến mà ông phát động gần 2 tuần trước.

Tuy nhiên, tình hình trên thực địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cũng không có dấu hiệu cho thấy các tàu có thể đi lại an toàn qua Eo biển Hormuz - nơi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua.

Đây là đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ những cú sốc dầu mỏ thập niên 1970.

“Hãy chuẩn bị cho giá dầu lên tới 200 USD/thùng, bởi giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực - thứ mà các ông gây mất ổn định”, ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran nhấn mạnh trong thông điệp gửi tới Mỹ ngày 11/3.

Theo các cơ quan giám sát an ninh hàng hải, vừa có thêm 3 tàu thương mại nữa đã bị tấn công ở vùng Vịnh bởi các vật thể chưa rõ nguồn gốc, nâng tổng số tàu bị tấn công kể từ khi chiến tranh bắt đầu lên 14.

Iran tuyên bố sẽ không cho dầu đi qua Eo biển Hormuz cho đến khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chấm dứt, đồng thời từ chối đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công Iran “mạnh gấp 20 lần” nếu nước này phong tỏa eo biển, nhưng Mỹ chưa công bố kế hoạch quân sự cụ thể để mở lại tuyến đường huyết mạch.

Giá dầu tăng lên gần 120 USD/thùng hôm 9/3, nhưng nay đã giảm về khoảng 90 USD, cho thấy nhà đầu tư vẫn tin rằng Tổng thống Trump có thể sớm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển.

Tuy nhiên, các chính phủ vẫn đang thảo luận về khả năng áp dụng biện pháp mạnh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được cho là sẽ đề xuất giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược toàn cầu, mức lớn nhất từ trước tới nay.

Dù vậy, việc này có thể mất nhiều tháng và lượng dầu đó chỉ tương đương 3 tuần lưu lượng dầu đi qua eo biển Hormuz.

Một quan chức cấp cao Israel nói với Reuters rằng các lãnh đạo Israel đã ngầm thừa nhận hệ thống cầm quyền của Iran có thể vẫn tồn tại sau cuộc chiến. Hai quan chức Israel khác cho biết, chưa có dấu hiệu Washington sắp kết thúc chiến dịch quân sự.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết mục tiêu của họ là chấm dứt khả năng Iran triển khai sức mạnh ra ngoài biên giới và phá hủy chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời kêu gọi người dân Iran lật đổ chính quyền.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Iran Ahmadreza Radan cảnh báo bất kỳ ai xuống đường sẽ bị coi là kẻ thù chứ không phải người biểu tình.

Ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói rằng chiến dịch “sẽ tiếp tục không giới hạn thời gian, cho đến khi đạt được mọi mục tiêu và giành chiến thắng”.

Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài càng lâu thì nguy cơ đối với kinh tế toàn cầu càng lớn, và nếu kết thúc mà hệ thống cầm quyền của Iran vẫn tồn tại, Tehran gần như chắc chắn sẽ tuyên bố chiến thắng.

Thu Loan
Reuters
#Eo biển Hormuz #Iran #Tình hình Iran #Giá dầu #Chiến sự Iran #Chiến tranh Iran #Vùng Vịnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục