Mỹ đánh trúng cơ sở sản xuất tên lửa Iran, Tổng thống Trump nói chiến sự có thể sớm kết thúc

TPO - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, quân đội nước này đã tấn công một “cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo quy mô lớn” ở Iran.

“Chúng tôi đang từng bước tấn công các tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tấn công cả các cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ”, Tư lệnh Brad Cooper nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội X hôm 11/3, cập nhật về Chiến dịch Epic Fury của quân đội Mỹ. “Ví dụ, chỉ trong đêm qua, máy bay ném bom của chúng tôi đã tấn công một cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo lớn của Iran”.

“Vì vậy, vấn đề không chỉ là những gì đang bắn vào chúng ta hôm nay. Mà còn là việc loại bỏ mối đe dọa trong tương lai”, ông Cooper cho biết thêm.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu ở Iran, bao gồm hơn 60 tàu chiến.

“Mới hôm qua, chúng ta đã có những đợt tấn công gần như mỗi giờ từ nhiều địa điểm và hướng khác nhau vào Iran”, ông Cooper nói. “Chúng ta cũng đã loại bỏ chiếc cuối cùng trong số bốn tàu chiến lớp Soleimani. Như vậy, toàn bộ một lớp tàu của Iran giờ đã bị loại khỏi cuộc chiến”

Ông Cooper cũng nêu chi tiết một số nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn khả năng của Iran trong việc “triển khai sức mạnh và gây rắc rối cho tàu thuyền ở Eo biển Hormuz từ trên không”.

Cũng trong ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “sớm” vì không còn nhiều mục tiêu để nhắm đến.

“Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc”, ông nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại.

“Chiến dịch đang diễn ra rất tốt. Chúng ta đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Chúng ta đã gây ra nhiều thiệt hại hơn chúng ta nghĩ”.