Hai tàu chở dầu bốc cháy, nghi bị tấn công bởi xuồng chở thuốc nổ của Iran

Minh Hạnh

TPO - Ông Farhan al-Fartousi, Tổng giám đốc Công ty Cảng biển Iraq, sáng 12/3 cho biết, đơn vị này đã cứu được 38 thành viên thủy thủ đoàn của hai tàu chở dầu nước ngoài bị cháy rụi trên Vịnh Ba Tư, trong vùng biển thuộc lãnh hải Iraq.

Tất cả các thủy thủ này đều là người nước ngoài. Ngoài ra, ít nhất một người đã thiệt mạng. Thông tin chi tiết về thương vong hoặc thiệt hại với các tàu chở dầu chưa được công bố.

Hai con tàu bị cháy được xác định là tàu Zefyros mang cờ Malta và tàu Safesea Vishnu mang cờ Marshall.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa biết bản chất của các vụ nổ xảy ra trên hai tàu”, ông Farhan al-Fartousi nói.

Reuters đưa tin, theo cuộc điều tra ban đầu của giới chức an ninh Iraq, các xuồng Iran chở đầy chất nổ đã tấn công hai tàu chở dầu nói trên.

Hình ảnh được CNN xác minh cho thấy hai tàu chở dầu đang bốc cháy, ngọn lửa lan rộng ra vùng nước xung quanh, có khả năng là do sự cố tràn dầu. Theo dữ liệu theo dõi, hai con tàu đang neo đậu cạnh nhau khi đám cháy bùng phát.

Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trong một tuyên bố, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết: “Các sự cố liên quan đến tàu chở dầu trên các tuyến đường hàng hải là một dấu hiệu đáng lo ngại về sự leo thang căng thẳng, trong một khu vực quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và nguồn cung năng lượng. An ninh, an toàn hàng hải trên các tuyến đường hàng hải quốc tế và các tuyến cung cấp năng lượng phải được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các xung đột và cạnh tranh khu vực".

Minh Hạnh
CNN, New York Post
#Iran #Israel #tàu chở dầu #Iraq #xuồng không người lái #Mỹ #Trung Đông

