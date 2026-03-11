Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nghị sĩ Mỹ lo ngại khả năng Washington triển khai lực lượng trên bộ tới Iran

Minh Hạnh

TPO - Lo ngại chính quyền có thể tiến tới triển khai quân trên bộ tại Iran, một số nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Nhà Trắng làm rõ thông tin về chi phí, thời gian và rủi ro của chiến dịch quân sự ở Trung Đông.

byesmvmyojotfilft6ohudtqum.jpg
(Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc họp kín với các thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 10/3, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho biết chính quyền dường như đang tiến tới khả năng đưa quân đội Mỹ vào Iran.

“Chúng ta dường như đang trên con đường tiến tới khả năng triển khai quân đội Mỹ trên bộ ở Iran để đạt được bất kỳ mục tiêu tiềm năng nào”, ông Blumenthal nói với các phóng viên, cho biết thêm rằng ông rời cuộc họp trong trạng thái “không hài lòng và tức giận”.

Theo ông Blumenthal, các nghị sĩ vẫn mong muốn nhận được thông tin rõ ràng về chi phí của cuộc chiến, thời gian dự kiến ​​và rủi ro đối với binh sĩ Mỹ.

Ông nói: “Người dân Mỹ xứng đáng được biết nhiều hơn những gì chính quyền đã nói với họ về chi phí của cuộc chiến, mối nguy hiểm đối với các binh sĩ, khả năng leo thang và mở rộng hơn nữa của cuộc chiến này”.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen cũng bày tỏ những lo ngại tương tự, cảnh báo rằng các cuộc họp của chính quyền đã làm nảy sinh thêm nhiều câu hỏi hơn là làm rõ vấn đề.

Nhà Trắng không loại trừ khả năng triển khai quân đội đến Iran, nhưng đã phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào cho một chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Tổng thống Trump nói rằng việc sử dụng lực lượng trên bộ sẽ chỉ được xem xét “nếu có một lý do rất chính đáng”.

Tuy nhiên, ở hậu trường, chính quyền được cho là đã thảo luận về các lựa chọn hạn chế hơn liên quan đến lực lượng đặc nhiệm. Theo các báo cáo truyền thông, một kịch bản đang được xem xét có thể liên quan đến việc cử các đội nhỏ lực lượng đặc nhiệm Mỹ hoặc Israel đến kho uranium làm giàu của Iran.

Tổng thống Trump vẫn giữ thái độ mơ hồ về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến, trong khi kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện. Khi được hỏi về thời gian của chiến dịch, ông Trump đã thay đổi ước tính từ “bốn đến năm tuần” sang “kéo dài đến bất cứ khi nào cần thiết”, sau đó là “cuộc hành quân ngắn” sẽ kết thúc “rất sớm”.

Sự không chắc chắn này đã làm dấy lên những lời chỉ trích từ các nghị sĩ Mỹ, những người cho rằng Quốc hội chưa nhận được đủ thông tin về chiến lược dài hạn của chính quyền. Một số đảng viên Dân chủ hiện đang đe dọa sử dụng các công cụ hành chính tại Thượng viện để làm chậm hoạt động lập pháp, trừ khi các quan chức chính quyền ra làm chứng về cuộc chiến và các mục tiêu của nó.

Minh Hạnh
RT
#Mỹ #Iran #Israel #Trung Đông #vùng Vịnh #Tổng thống Mỹ Donald Trump

