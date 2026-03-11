Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine dùng Storm Shadow tập kích 'mắt xích' quan trọng trong chuỗi sản xuất tên lửa Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy vi điện tử Kremniy El ở Bryansk của Nga bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết: "Là một phần trong nỗ lực làm giảm tiềm lực quân sự-kinh tế của Nga, các đơn vị thuộc lực lượng quốc phòng Ukraine đã thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow vào nhà máy vi điện tử Kremniy El ở Bryansk".

Theo cơ quan này, nhà máy Kremniy El là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong chuỗi sản xuất vũ khí chính xác cao của Nga. Nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị bán dẫn và vi mạch tích hợp, đóng vai trò là "bộ não" và "hệ thần kinh" của các loại vũ khí hiện đại.

Bộ Tổng tham mưu cho biết vụ tập kích đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở sản xuất. Mức độ thiệt hại vẫn đang được cập nhật.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Kremniy El là một trong những nhà sản xuất vi điện tử quân sự lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất các linh kiện bán dẫn được sử dụng trong hệ thống dẫn đường và điều khiển tên lửa. Sản phẩm của công ty được tích hợp vào nhiều hệ thống vũ khí của Nga, bao gồm các tổ hợp phòng không Pantsir và hệ thống tên lửa Iskander.

Cơ sở này đã từng là mục tiêu của các cuộc tấn công trước đó, phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để phá vỡ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của nước này.

Bryansk nằm gần biên giới Ukraine nhưng bên ngoài các khu vực chiến sự đang diễn ra. Các cuộc tấn công vào các khu công nghiệp như vậy là một phần trong nỗ lực liên tục của Kiev nhằm làm suy yếu năng lực sản xuất tên lửa của Nga, trong bối cảnh Moscow thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của nước này.

Storm Shadow/SCALP là tên lửa hành trình phóng từ trên không, được phát triển vào những năm 1990 và được sản xuất bởi Matra và British Aerospace (nay là MBDA).

Tên lửa có trọng lượng khoảng 1.300 kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 450 kg, đủ sức xuyên phá mục tiêu ở khoảng cách xa. Được trang bị động cơ phản lực Microturbo TRI 60-30, cung cấp lực đẩy 1.200 lbs. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 0,95 (tương đương 323 m/s) và có phạm vi hoạt động lên đến 560 km.

Những tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến bao gồm thiết bị định vị vệ tinh GPS, hệ thống dẫn đường quán tính INS và hình ảnh hồng ngoại IIR. Nó có thể được mang trên nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau, như Mirage 2000, Rafale, Su-24, Tornado và Typhoon.

Quỳnh Như
Pravda
