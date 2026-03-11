Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rò rỉ video nghi Mỹ chuyển 'lá chắn' THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - CNN gần đây đã công bố một đoạn video cho thấy các phương tiện quân sự của Mỹ, được cho là dùng để vận chuyển nhiều thành phần của hệ thống đánh chặn tên lửa quan trọng, đang di chuyển tại Hàn Quốc.

Theo đoạn video được công bố, một số xe tải chiến thuật cơ động hạng nặng đang di chuyển trên một con phố ở Soseong-ri. Phần đuôi của một số phương tiện được che phủ bằng bạt, khiến thiết bị bên trong không thể quan sát rõ.

Các chuyên gia cho biết những chiếc xe tải này tương tự với loại xe được sử dụng để chở các bệ phóng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD, dù chưa thể xác nhận chính xác thiết bị đang được vận chuyển.

Dựa trên đoạn video được công bố, hoạt động của đoàn xe này được xác định diễn ra tại Soseong-ri, cách một căn cứ đặt hệ thống radar THAAD khoảng 2km và cách Seoul 230km về phía đông nam. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng của các phương tiện trong video vẫn chưa được xác định.

Đoạn video xuất hiện ngay sau khi tờ Washington Post đưa tin rằng lực lượng Mỹ đang vận chuyển các bộ phận của hệ thống THAAD từ Hàn Quốc đến Trung Đông để tăng cường phòng không trong khu vực. Theo ấn phẩm, động thái không phải do tình trạng thiếu hụt vũ khí ở Trung Đông, mà là biện pháp đề phòng trường hợp các cuộc tấn công trả đũa của Iran leo thang trở lại.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ, được thiết kế để đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung trong giai đoạn cuối của chuyến bay. Mặc dù được biết đến nhiều nhất với khả năng nhắm mục tiêu tên lửa ở độ cao lớn, nhưng hệ thống này cũng có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đến những vị trí quan trọng trên mặt đất.

Không giống như hệ thống Patriot mà Hàn Quốc có thể thay thế một phần bằng các khí tài phòng không nội địa, THAAD không có giải pháp thay thế trong nước tương đương. Một số chuyên gia cảnh báo nếu việc tái triển khai kéo dài, năng lực phòng thủ của bán đảo Triều Tiên có thể bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 10/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông không thể ngăn cản Mỹ rút một số vũ khí ra khỏi nước này, nhưng khẳng định "không cản trở chiến lược răn đe đối với Triều Tiên".

Tuần trước, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nói với CNN rằng họ sẽ không "bình luận về việc di chuyển, tái bố trí hoặc khả năng tái định vị các năng lực hoặc tài sản quân sự cụ thể".

Các trang web theo dõi chuyến bay cho biết, kể từ khi Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2, các máy bay vận tải quân sự của Mỹ, bao gồm cả máy bay C-16 cũng như các loại máy bay lớn hơn nhiều như C-5 và C-17 đã liên tục hạ cánh và cất cánh từ căn cứ không quân Osan (Hàn Quốc).

Loại máy bay này trước đây đã được sử dụng để vận chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong Chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng 6 năm ngoái, máy bay C-17 đã chở các khẩu đội Patriot khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Quỳnh Như
CNN
#THAAD #Hàn Quốc #Trung Đông #vận chuyển #phòng thủ tên lửa #Mỹ #Iran #căng thẳng #xung đột

