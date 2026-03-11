Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tân Lãnh tụ tối cao Iran vắng bóng sau nhiều ngày được bổ nhiệm

Bình Giang

TPO - Vài ngày sau khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào.

khamenei.png
Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Dù là người có ảnh hưởng ở hậu trường trong nhiều năm, với vai trò phụ trách điều hành văn phòng của cha mình, ông Mojtaba Khamenei vẫn khá bí ẩn đối với nhiều người Iran.

Có thông tin nói rằng ông có thể đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vừa qua. Một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran dường như xác nhận tin đồn về việc ông bị thương, khi gọi ông là “janbaz”, tức “chiến binh bị thương” trong “chiến tranh Ramadan” - cách Iran gọi cuộc xung đột hiện nay.

Ngày 10/3, ông Yousef Pezeshkian - con trai Tổng thống Iran và cũng là cố vấn chính phủ, viết trên kênh Telegram cá nhân: “Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có liên hệ và họ nói rằng, tạ ơn Chúa, ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh”. Ông Yousef Pezeshkian không cho biết cụ thể.

Sự im lặng của ông Mojtaba Khamenei cũng có thể do lo ngại an ninh, sau khi cha ông thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Báo New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran giấu tên cho biết, ông Khamenei bị thương nhưng vẫn tỉnh táo và đang trú ẩn tại địa điểm được bảo đảm an ninh mức độ cao và hạn chế liên lạc.

Ông Khamenei được Hội đồng chuyên gia gồm 88 thành viên bầu ông làm lãnh tụ tối cao mới của Iran từ ngày 8/3.

Tại Iran, quyền lực tập trung ở Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và văn phòng lãnh tụ tối cao, còn gọi là “beyt”, nơi điều hành một mạng lưới ảnh hưởng song song trong bộ máy nhà nước.

Các nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, IRGC đã thúc đẩy mạnh việc lựa chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ kế nhiệm. Họ tin rằng nhà lãnh đạo mới sẵn sàng ủng hộ các chính sách cứng rắn của lực lượng này, bất chấp ý kiến của phe thực dụng.

Vốn đã rất quyền lực, IRGC càng gia tăng ảnh hưởng kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, lực lượng này nhanh chóng vượt qua sự do dự của một số người trong hàng ngũ chính trị và tôn giáo cấp cao, những người đã khiến việc công bố lãnh tụ mới bị trì hoãn nhiều giờ.

Một số nguồn tin cho rằng việc lựa chọn ông Mojtaba Khamenei theo ý của IRGC có thể dẫn đến việc Iran theo đuổi đường lối đối ngoại quyết liệt hơn và tăng cường kiểm soát trong nước.

Cuối tuần qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - thành viên trong bộ ba lãnh đạo tạm thời trong giai đoạn chuyển giao - đưa ra lời xin lỗi các nước vùng Vịnh về việc Iran tấn công họ. Theo Reuters, các chỉ huy cấp cao của IRGC rất tức giận với lời xin lỗi này.

Một nguồn tin cấp cao cho biết, cố lãnh tụ Ali Khamenei trước đây có khả năng kiềm chế ảnh hưởng của IRGC, cân bằng quan điểm của lực lượng này với giới chính trị và giáo sĩ. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, nhiều khả năng IRGC sẽ có tiếng nói quyết định trong các vấn đề lớn.

Bình Giang
Reuters
#Lãnh tụ tối cao Iran #Iran #Tình hình Iran #Chiến sự Iran #Chiến tranh Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục