Iran công bố tên lửa ‘quái vật’ và bất ngờ chiến lược trong lòng biển

TPO - Sáng nay 13/2, báo chí - truyền thông Nga, bao gồm MK.ru, News.ru và Topwar.ru, đưa tin, việc Iran vừa chính thức xác nhận sử dụng thành công tên lửa “quái vật” Khorramshahr-4 trong một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Israel, đồng thời hé lộ khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm, cho thấy một học thuyết tác chiến mới đang được hiện thực hóa - kết hợp giữa “đòn đánh từ trời” và “mối đe dọa từ biển”.

Đầu đạn nặng 2 tấn và đạn chùm - Đòn đánh từ bầu trời với sức công phá khủng khiếp

Ngày 11/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tiến hành một giai đoạn mới trong chiến dịch mang tên “Lời hứa đích thực”, nhắm vào các mục tiêu chiến lược tại Israel. Điểm nhấn của cuộc tấn công là sự xuất hiện lần đầu tiên trong thực chiến của tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr-4 - một loại vũ khí được giới chuyên môn đánh giá là “chìa khóa” cho sức mạnh răn đe của Iran.

Iran tiếp tục nã tên lửa vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Minh họa: News.ru.

Theo thông báo từ IRGC, “một số lượng lớn” tên lửa Khorramshahr-4 (có nickname là Kheibar hoặc Kheybar) đã được phóng đi và đánh trúng các mục tiêu tại hai thành phố lớn của Israel là Tel Aviv và Haifa, gây gián đoạn hệ thống điện tại một số khu vực.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh đầu đạn tên lửa tách ra, nghi ngờ là đầu đạn chùm, khiến hệ thống phòng không đa tầng của Israel gặp thách thức chưa từng có.

Khorramshahr-4 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng, có tầm bắn lên tới 2.000 km, đủ khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Điểm đặc biệt nhất của loại tên lửa “quái vật” này là khả năng mang đầu đạn siêu nặng lên tới 2 tấn. Con số này vượt trội so với nhiều loại tên lửa đạn đạo cùng tầm bắn, cho phép gây sát thương lớn, đặc biệt hiệu quả với các mục tiêu kiên cố hoặc diện rộng.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr-4 có sức mạnh hủy diệt diện rộng và khó bị đánh chặn nên được coi là tên lửa “quái vật”.

Tên lửa Khorramshahr-4 đạt vận tốc tối đa Mach 16 khi bay bên ngoài khí quyển và vẫn duy trì ở mức Mach 8 khi xuyên qua các tầng khí quyển dày đặc, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Vận tốc Mach 16 tương đương 19.760 km/h. Với vận tốc này, tên lửa có thể bay từ Tehran đến Tel Aviv chỉ trong 7-10 phút, và có thể bay vòng quanh Trái Đất theo đường xích đạo (khoảng 40.000 km) trong 2 giờ.

Thông số kỹ thuật chi tiết về tên lửa "quái vật" Khorramshahr-4 của Iran. Video: Deep Dive Defense.

Tên lửa “quái vật” được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu điện tử và điều chỉnh quỹ đạo linh hoạt. Một ưu điểm vượt trội khác là nhiên liệu lỏng có thể được lưu trữ trong tên lửa trong nhiều năm, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị phóng, tăng tính bất ngờ.

Ông Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự Nga, nhận xét trên News.ru: “Việc sử dụng Khorramshahr-4 là một tín hiệu rõ ràng nhằm bác bỏ mọi tuyên bố của phương Tây về sự thiếu hụt đạn dược của Iran. Mục tiêu là cho thấy Tehran có đủ năng lực và nguồn lực để đáp trả mọi hành động nhằm vào an ninh quốc gia của họ”.

Iran phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr-4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran cho Turkiye Today.

Bất ngờ từ lòng biển - Thế mạnh của tàu ngầm mini và tên lửa phóng dưới nước

Không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ đất liền, Iran còn đang chuẩn bị cho một “bất ngờ chiến lược” từ dưới mặt nước, Topwar.ru đưa tin.

Ngay sau vụ phóng Khorramshahr-4, Phó Tư lệnh IRGC, tướng Ali Fadavi, đưa ra tuyên bố gây chấn động: Iran sắp sử dụng các loại tên lửa phóng từ tàu ngầm, một thứ vũ khí mà kẻ thù “không ngờ tới”.

Iran có một lực lượng tàu ngầm đáng gờm. Ảnh: Topwar.ru.

Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên sự chú ý về lực lượng tàu ngầm của Iran, đặc biệt là các tàu ngầm mini lớp Ghadir - “át chủ bài” thầm lặng ở Vùng Vịnh. Nói đúng hơn, tàu ngầm lớp Ghadir là “sát thủ thầm lặng” ở vùng biển nông.

Tàu ngầm lớp Ghadir được phát triển dựa trên thiết kế tàu ngầm lớp Yugo của Triều Tiên, nhưng được Iran nội địa hóa và cải tiến. Đây là dòng tàu ngầm cỡ siêu nhỏ, với lượng giãn nước khi lặn chỉ khoảng 150 tấn; thủy thủ đoàn chỉ 7 người, cho phép hoạt động bí mật và linh hoạt.

Về khả năng tác chiến, tàu ngầm lớp Ghadir được thiết kế để hoạt động tối ưu tại vùng nước nông của Vịnh Ba Tư - nơi các tàu ngầm cỡ lớn khó cơ động. Đây là môi trường lý tưởng để phục kích các mục tiêu quân sự.

Tàu ngầm Ghadir được trang bị ngư lôi và đặc biệt là tên lửa hành trình chống hạm Nasr-1 (phiên bản nội địa của C-704 Trung Quốc). Mặc dù tướng Fadavi không nói rõ tên lửa mới, nhưng các cuộc diễn tập trước đây (ít nhất là từ năm 2019) đã cho thấy Ghadir có khả năng phóng tên lửa hành trình từ vị trí ngập nước.

Tên lửa Nasr-1 có tầm bắn 35-40 km; đầu đạn nặng 150 kg, đủ sức đánh chìm các tàu hộ tống, tàu tên lửa cỡ lớn và phá hủy các cơ sở cảng quan trọng. Tên lửa có khả năng bay thấp, bám sát mặt biển để tránh radar đối phương.

Tuyên bố của tướng Fadavi cho thấy Iran có thể đã phát triển thành công một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn, uy lực mạnh hơn và có thể phóng từ ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn, biến mỗi chiếc Ghadir thành một “pháo đài di động” khó bị phát hiện.

Tàu ngầm mini lớp Ghadir - “sát thủ thầm lặng” của Iran ở Vùng Vịnh. Ảnh: FARS.

Sẽ tấn công liên tiếp

Sự kết hợp giữa “đòn đánh từ trời” (tên lửa đạn đạo tầm xa hạng nặng) và “mối đe dọa từ biển” (tên lửa phóng từ tàu ngầm) cho thấy một chiến lược tác chiến kết hợp tinh vi của Iran.

Tehran tuyên bố sẽ không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công trả đũa đơn lẻ. Một chỉ huy cấp cao của IRGC tuyên bố: “Từ nay, chiến thuật của chúng tôi sẽ là một loạt các cuộc tấn công liên tiếp”. Điều này cho thấy ý đồ làm quá tải hệ thống phòng không đối phương, gây thiệt hại một cách có hệ thống và duy trì áp lực thường trực, theo MK.ru.

Nhiều chuyên gia nhận định, chiếc ô phòng không của Israel đang bị bào mòn nghiêm trọng trước số lượng và chất lượng tên lửa Iran. Việc Mỹ đang tích cực tìm kiếm thêm tên lửa đánh chặn cho đồng minh cho thấy sự lo ngại sâu sắc từ Washington.

Hệ thống phòng không đa tầng như Arrow 3 (đánh chặn tầm cao), David’s Sling (tầm trung) và Iron Dome (tầm thấp) có thể bị quá tải trước một cuộc tấn công đồng thời với số lượng lớn, đặc biệt khi phải đối phó với đầu đạn chùm tách rời thành nhiều đầu đạn con.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên thảo luận về quan hệ song phương và tình hình Trung Đông, với việc Nga một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế và giảm leo thang. Điều này cho thấy dù căng thẳng gia tăng, vẫn có những kênh ngoại giao được duy trì để tìm kiếm giải pháp.

Ông Alexander Sobyanin, Giám đốc Quỹ Phát triển châu Á, nhận định: “Thời gian đang ủng hộ Tehran. Năng lực phòng thủ tên lửa của Israel và Mỹ trong khu vực đang suy giảm, trong khi Iran cho thấy họ có cả nguồn lực và ý chí để tiếp tục. Địa chính trị của cuộc xung đột đã mở rộng, và bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể gây ra những hệ lụy khó lường cho toàn bộ khu vực, từ Kavkaz đến Trung Á”.

Hải quân Iran thử nghiệm phóng tên lửa Nasr trong một cuộc tập trận gần eo biển Hormuz ở miền nam Iran vào ngày 2/1/2012. Một phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa hành trình này đã được chuyển giao cho Không quân Iran. Ảnh: UPI.

Ông Trump tuyên bố chiến thắng nhưng vẫn tiếp tục không kích Iran

Sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “chúng ta đã thắng” cuộc chiến với Iran, nhưng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia cuộc chiến để hoàn thành nhiệm vụ, Reuters đưa tin. “Bạn không bao giờ muốn nói quá sớm rằng mình đã thắng. Chúng ta đã thắng”, ông Trump nói tại một cuộc mít tinh ở bang Kentucky.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên ở Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Kentucky, khi được hỏi Washington cần thực hiện những biện pháp quân sự nào để kết thúc chiến dịch chống Iran, ông Trump nói rằng, Mỹ sẽ “tiếp tục làm như vậy”, hãng tin Nga TASS đưa tin ngày 12/3.

“Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định Iran đã “mất hải quân, mất không quân”. “Chúng ta có thể gây tổn thất cho họ còn nhiều hơn nữa”, ông nói thêm, cho rằng Mỹ hiện vẫn “để yên một số thứ”.

“Nếu chúng ta quyết định đánh vào họ, chúng ta có thể làm điều đó ngay trong chiều nay, thậm chí chỉ trong vòng một giờ. Khi đó, họ sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại đất nước được nữa”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Với việc cả Iran và liên quan Mỹ-Israel đều thể hiện thái độ cứng rắn và sẵn sàng cho các kịch bản quân sự mới, Trung Đông đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn xung đột phức tạp và khó đoán định hơn bao giờ hết. Lá bài tên lửa phóng từ tàu ngầm có thể là yếu tố thay đổi cục diện, buộc các đối thủ phải tính toán lại toàn bộ chiến lược phòng thủ của mình.