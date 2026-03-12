Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hình ảnh máy bay ném bom B-1 Mỹ nạp bom phá boongke

Thu Loan

TPO - Video quay tại căn cứ ở Anh cho thấy máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ đang được nạp bom phá boongke - dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc có thể chuẩn bị điều phi đội máy bay ném bom hạng nặng này tới Iran để tấn công những mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.

Hình ảnh máy bay ném bom B-1 của Mỹ nạp bom phá boong-ke tại căn cứ ở Anh: (Nguồn: CNN)

Video cũng cho thấy bệ phóng tên lửa đang được tháo khỏi khoang vũ khí của ít nhất 1 chiếc B-1 tại căn cứ RAF Fairford.

Máy bay Rockwell B-1 Lancer có thể mang tên lửa hành trình phóng từ trên không, có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm dặm, ngoài tầm ngăn chặn của các hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, tên lửa hành trình không phù hợp để phá các mục tiêu ngầm được gia cố, nơi Iran có thể đang cất giữ tên lửa đạn đạo và thiết bị không người lái.

Video cho thấy bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên các máy bay B-1. Loại bom này yêu cầu máy bay phải ở cách mục tiêu khoảng 25 dặm khi tấn công. Việc đưa máy bay tới khoảng cách gần như vậy hoặc vào sâu trong không phận Iran cho thấy Lầu Năm Góc tin rằng họ đã vô hiệu hóa hầu hết khả năng phòng không của Iran.

Theo cơ sở dữ liệu World Air Forces 2026 của FlightGlobal, Không quân Mỹ sở hữu khoảng 40 chiếc B-1 trong biên chế, vì vậy nếu mất 1 chiếc trên bầu trời Iran sẽ là tổn thất rất lớn đối với Mỹ.

Việc các máy bay ném bom được nạp vũ khí ngay trước mắt những người quan sát bên ngoài căn cứ ở Anh cũng gửi đi thông điệp: Một số vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ sắp được sử dụng và Iran khó có thể ngăn chặn chúng.

Tình báo Mỹ: Chính quyền Iran vẫn ổn định

Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết, tình báo Mỹ nhận định ban lãnh đạo của Iran vẫn còn nguyên vẹn và chưa có nguy cơ sụp đổ trong thời gian trước mắt, dù Mỹ và Israel đã ném bom suốt 2 tuần qua.

Báo cáo được tình báo Mỹ soạn thảo trong vài ngày gần đây đánh giá, chính quyền Iran “không có nguy cơ sụp đổ” và vẫn “duy trì quyền kiểm soát người dân Iran”.

Trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng vì giá dầu tăng mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý, rằng ông sẽ kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ “trong thời gian sớm”.

Tuy nhiên, việc kết thúc cuộc chiến theo cách có thể chấp nhận được với dư luận Mỹ là điều không dễ, nếu giới lãnh đạo cứng rắn của Iran vẫn giữ vững quyền lực.

Các báo cáo tình báo cũng đánh giá tầng lớp lãnh đạo giáo sĩ Iran vẫn đoàn kết, sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Chính quyền Tổng thống Trump đưa ra những lý do khác nhau cho cuộc chiến. Khi công bố chiến dịch, ông Trump kêu gọi người dân Iran “giành lại chính phủ của mình”. Tuy nhiên sau đó, các trợ lý cấp cao nói rằng mục tiêu không phải là lật đổ chính quyền Iran.

Đến nay, các tàu thương mại đi qua vùng Vịnh đang trở thành tâm điểm, với ít nhất 6 tàu bị bắn trúng.

Trong vụ việc mới nhất, 2 tàu chở nhiên liệu bị bắn trúng trên vùng biển Iraq, có vẻ bằng xuồng không người lái chở chất nổ. Hai tàu bốc cháy và 1 thuyền viên thiệt mạng trong vụ việc xảy ra ngày 11/3. Trước đó, 4 tàu bị bắn trúng trên Vịnh Ba Tư, các công ty cảng, an ninh hàng hải và đánh giá rủi ro cho biết.

Hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz gần như đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran ngày 28/2, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố, nếu các cuộc tấn công vào Iran tiếp tục, họ sẽ không cho phép “một lít dầu nào” từ Trung Đông được vận chuyển tới Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ.

Thu Loan
Reuters, CNN
#Eo biển Hormuz #Giá dầu #Bom phá boongke #Máy bay ném bom B1 #Chiến sự Iran #Tình hình Iran #Chiến tranh Iran #Mỹ - Israel tấn công Iran

